Yılmaz Özdil: Herkesin bırakıp gittiği noktada, bir ömür verdiğin doğrulardan sapmamak, tek başına da olsa dayanmak gerekir

Gazeteci ve köşe komşusu Uğur Dündar’a Sezgin Baran Korkmaz göndermesinde bulunması nedeniyle başlayan tartışmayla gündeme gelen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugün kaleme aldığı yazısında Nobel ödüllü Rudyard Kipling’in “If” (Adam Olmak) şiirini paylaştı.

Şiirin, Bülent Ecevit tarafından çevrildiğine dikkati çekerek, “Batılı yaşam tarzında erdem kabul edilen “zorluklar ve üzüntüler karşısında duygularına teslim olmama” felsefesini, her şartta daima ‘gerçeğin ta gözünün içine bakma’ kültürünü konu edinir. Evrensel değerleri Anadolu kökleriyle harmanlayan rahmetli Ecevit'i bir gazeteci olarak böylesine derinden etkileme sebebi de budur” diyen Özdil, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Her okuduğumuzda yeni anlamlar bulduğumuz, adeta her defasında kendini yenileyen, romantizmle realizmin kesiştiği bir şiirdir. Aynı zamanda… Namuslu bir gazeteci tarafından kaleme alınan, namuslu bir gazeteci tarafından tercüme edilen, basın ahlak ilkeleri manifestosu gibidir.

Yüreğine dayan diyecek direncinden başka şeyin kalmasa da, herkesin bırakıp gittiği noktada, bir ömür verdiğin doğrulardan sapmamak, çıplak gerçeğin eğilip bükülmesine asla izin vermemek, dostla da düşmanla da mesafeyi koruyup, tek başına da olsa dayanmak gerekir.”