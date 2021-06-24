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Yılmaz Özdil: Herkesin bırakıp gittiği noktada, bir ömür verdiğin doğrulardan sapmamak, tek başına da olsa dayanmak gerekir

24 Haziran 2021 08:48

Gazeteci ve köşe komşusu Uğur Dündar’a Sezgin Baran Korkmaz göndermesinde bulunması nedeniyle başlayan tartışmayla gündeme gelen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugün kaleme aldığı yazısında Nobel ödüllü Rudyard Kipling’in “If” (Adam Olmak) şiirini paylaştı.

Şiirin, Bülent Ecevit tarafından çevrildiğine dikkati çekerek, “Batılı yaşam tarzında erdem kabul edilen “zorluklar ve üzüntüler karşısında duygularına teslim olmama” felsefesini, her şartta daima ‘gerçeğin ta gözünün içine bakma’ kültürünü konu edinir. Evrensel değerleri Anadolu kökleriyle harmanlayan rahmetli Ecevit'i bir gazeteci olarak böylesine derinden etkileme sebebi de budur” diyen Özdil, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Her okuduğumuzda yeni anlamlar bulduğumuz, adeta her defasında kendini yenileyen, romantizmle realizmin kesiştiği bir şiirdir. Aynı zamanda… Namuslu bir gazeteci tarafından kaleme alınan, namuslu bir gazeteci tarafından tercüme edilen, basın ahlak ilkeleri manifestosu gibidir.

Yüreğine dayan diyecek direncinden başka şeyin kalmasa da, herkesin bırakıp gittiği noktada, bir ömür verdiğin doğrulardan sapmamak, çıplak gerçeğin eğilip bükülmesine asla izin vermemek, dostla da düşmanla da mesafeyi koruyup, tek başına da olsa dayanmak gerekir.”

Neler yaşandı?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Twitter üzerinden “Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!” dedi.

Gazeteci Uğur Dündar, Özdil'in paylaşımına katıldığı Tele1'deki Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programında sert bir dille tepki gösterdi. "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma, şerefime ima yollu laf söylersin, ayıp değil mi utan be utan!" dediği sırada, Yılmaz Özdil, “SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1’de değerli ağabeyim Uğur Dündar’la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde...” paylaşımı yaptı.

Özdil bir sonraki paylaşımında da, “SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” ifadelerini kullandı.

Özdil’in iddialarına, o sırada TELE 1’de canlı yayınlanan ve Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu Anında Manşet programında konuşan Uğur Dündar, sert tepki gösterdi. Dündar şu ifadeleri kullandı:

“Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen’dir, İkincisi sensin. Sana kardeşim dedim. Sen nasıl olur da ‘değerli ağabeyim’ dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin”

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Uğur Dündaryılmaz özdilSezgin Baran Korkmaz
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