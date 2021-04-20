Yılmaz Özdil: Hâlâ bu zihniyete oy vermeye niyeti olan işsiz gençlerin kalifikasyonundan hakikaten şüphe etmek lazım!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İşsizlikte iyi bir noktaya geldik, kalite ve kalifikasyon noktasında kendini ispatlayan genç iş bulur” ifadesini eleştirdiği yazısında, “Hâlâ bu zihniyete oy vermeye niyeti olan işsiz gençlerin kalifikasyonundan hakikaten şüphe etmek lazım!” dedi.

“Kara kara düşünmekten hayatlarının baharında saçları ağaran üniversite mezunu gençlerimiz niye temizlik işçisi olarak bile iş bulamıyormuş yani? Kaliteli olmadıkları için. Lise terk kokainci arkadaş, Akp belediyesinde ve Akp genel merkezinde nasıl iş bulmuştu? Kaliteli olduğu için” diyen Özdil, şunları kaydetti:

"Matematik öğretmeni Kamil, öğretmen olarak atanmadı, bir lisede geçici kadroyla hademe oldu, fen bilgisi öğretmeni Alev, öğretmen olarak atanmadı, cep harçlığı için palyaço oldu, Türkçe öğretmeni Ramazan, öğretmenlik yapması gereken okullarda servis şoförlüğü yapıyor, sosyal bilgiler öğretmeni Orkun, su tesisatçılığı yapıyor, beden eğitimi öğretmeni Ahmet, çaycılık yapıyor, Türkçe öğretmeni Aybakır, haftada üç gün, günlüğü 40 liraya, marketlerin tanıtım standlarında duruyor, kimya öğretmeni Gamze, öğretmen olarak atanmadı, canına kıydı, coğrafya öğretmeni İbrahim, memleket coğrafyasının her yerine gitmeye razıydı, ataması yapılmadı, dört yıl sabırla bekledi, kendini astı, cebinden sadece altı lira çıktı. Niye? Kalitelerini ispatlayamadıkları için demek ki.

Halbuki, antin kuntin ihale işlerinde çantacılık yaparak, kokaine pudraşekeri diyerek, kalitelerini ispatlasalardı, belediyede müdür de olurlardı, milletvekili danışmanı da olurlardı. Üniversite diplomaları olmasa bile devletin bankasına kaliteli yönetim kurulu üyesi olurlardı. Huzur hakkı kalitesiyle devletten üç maaş, dört maaş alırlardı. İki lisan bilen gençlerimiz yevmiyeyle anketör olmaya bile razıyken, yabancı lisan bilmeden kaliteli diplomat bile olurlardı. Üniversitesi mezunu her üç gençten biri işsizken, babalarının üniversitesinde kaliteli öğretim görevlisi olurlardı. Babalarının belediyesinde kaliteli personel olurlardı. İşe bile gitmeden, kaliteli bankamatik memuru olurlardı, sadece zahmet edip ay başında bankamatiğe giderlerdi."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.