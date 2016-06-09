Yılmaz Özdil: Haddini bil Binali Efendi; o şehri vermeyeceğiz!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 'Mustafa Kemal'li İzmir Marşı'nın Başbakan Binali Yıldırım için uyarlanmasına tepki gösterdi. Marştaki sözlerin “Yaşa Binali Yıldırım çok yaşa, adın yazılacak bu kutlu yolda” olarak değiştirildiği hatırlatan Özdil, "Hiç eğip bükmeden söylüyorum. Haddini bil binali efendi. Mehter marşıyla gelir… İzmir marşıyla gidersin. Vız gelir tırıs gidersin. İstersen İstiklal Marşı'nın sözlerini değiştir, o şehri vermeyeceğiz!" dedi.

Özdil'in Sözcü'de "İzmir Marşı" başlığıyla yayımlanan (9 Haziran 2016) yazısı şöyle:

İzmir'in dağlarında çiçekler açar

Altın güneş orda sırmalar saçar

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa

*

İzmir'in dağlarında oturdum kaldım

Şehit olanları deftere yazdım

Öksüz yavruları bağrıma bastım

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa

*

İnsanın her duyduğunda yüreği taşar.

Duygularımızı allak bullak eder.

İstemsiz olarak gözlerimiz dolar.

*

Hiç düşündünüz mü neden?

Nasıl olur da yediden yetmişe, kadın erkek herkesi, yurdun her köşesini bu kadar derinden etkiler?

*

Çünkü…

Söz yazarı anonimdir.

İsim bilinmez, imecedir.

*

Bizatihi halk yazmıştır.

*

Halkı bu kadar etkilemesinin, halk tarafından bu kadar sevilmesinin, bu kadar sahiplenilmesinin sebebi budur.

*

Mücevher taş…

Türk insanının bedenidir.

*

İzmir Marşı'nda elbette, manevi bir değeri maddi bir değerle ifade edebilmek için “mücevher” kelimesi kullanılmıştır ama… “Adın yazılacak mücevher taşa” kehaneti, adeta ilahi şekilde gerçek olmuştur.

*

Bugün tüm dünyada, imzası vücuda kazınan, göğse omuza bileğe, iman tahtasına şah damarına dövmesi yapılan bir başka lider yoktur.

*

Mustafa Kemal adının yazıldığı mücevher taş, bizatihi halkın ruhudur.

*

Ve bakıyoruz şimdi… İzmir Marşı'nın sözleri değiştirilmiş, “yaşa binali yıldırım çok yaşa, adın yazılacak bu kutlu yolda” filan yapılmış.

*

Hiç eğip bükmeden söylüyorum.

Haddini bil binali efendi.

*

Mehter marşıyla gelir…

İzmir marşıyla gidersin.

Vız gelir tırıs gidersin.

*

İstersen İstiklal Marşı'nın sözlerini değiştir, o şehri vermeyeceğiz!