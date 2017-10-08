Yılmaz Özdil: Gökçek'in yapacağı müzede, ışıklandırılmış camekan içinde bir tel 'g.tünün kılı' sergilenmeli

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, istifa iddialarıyla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde "müze projesi konuşuldu" sözlerini değerlendirdi. Özdil, "O müzede ışıklandırılmış camekan içinde bir tel “götünün kılı” sergilenmeli" dedi.

Özdil'in Sözcü'de "Müze" başlığıyla (8 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Sanatın içine tüküren Melih Gökçek, insanlık anıtını ucube diye yıktıran asrın liderimizle görüştü, sarayın karşısına yapılacak olan “müze”nin detaylarını konuştuklarını söyledi.

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Bana sorarsanız, gelecek kuşakların ibret alması ve bu dönemi asla unutmaması için böyle bir müzeye hakikaten ihtiyaç var.

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O müzede mesela… Kafamıza geçirilen “çuval” olmalı mutlaka.

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Asrın liderimize takılan Yahudi cesaret madalyası, dindar cumhurbaşkanımıza takılan İngiliz şövalyesi madalyası, Hulusi beye takılan Amerikan liyakat lejyonu madalyası, yan yana sergilenmeli.

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250 metrelik gemileri getirip müzeye koysan olmaz ama, gemicik rahat rahat sığar… Bi tane de Deniz Feneri maketi konmalı.

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Feto'nun takkesi… Zekeriye Öz'e tahsis edilen makam mercedesi, Baransu'nun bavulu, Ergenekon hahamının kipası, CIA ajanı Graham Fuller'in “Yeni Türkiye” isimli kitabı, TRT kameraları eşliğindeki kazılarda bulunan boş lav silahı, Bülent Arınç'a suikast yapacak diye yakalanan aşçı çavuş'un kepçesi… Birarada durmalı.

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Ay yıldızlı bayrağımızın milli renklerini yoketmek için tasarlanan “turkuaz” forma, Türk ibaresi çıkarılan Kızılay şişesi, olmazsa olmaz.

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Süleyman Şah türbesindeki boş sanduka… Üstüne kitabe olarak, Ahmet Kiziroğlu'nun Stratejik Derinlik kitabı monte edilmeli.

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Hazreti Muhammed'e çıkarılan Akp amblemli nüfus cüzdanı… Miting meydanlarında kürsüden sallanan Kuran'ı Kerim… Apronda kesilen devenin nazar boncuğu… Mekke'de ölen kindar nesil tetikçisi Hasan Karakaya'nın o gece kullandığı söylenen viagra kutusu… Akp'nin işine gelmeyen hiçbir şeyi görmeyen Mehmet Görmez'in sarığı… Tımarhanelik Kadir Mısıroğlu'nun püsküllü fesi… Cübbeli Ahmet'in 130 liraya sattığı, giyenleri doooğru cennete götüren nal-ı şerif takunyası… Jet Fadıl'ın Maldivler'deki devremülk tapusu… Müstakil salonda, tasavvuf müziği eşliğinde sergilenmeli.

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TBMM aşçılarının bal kabağından yaptıkları Tayyip Erdoğan büstü… Anıtkabir'in avlusuna kargo şirketinin sponsorluğunda konulan morlu pembeli plastik kaydırak parkı… Devlet Bahçeli'nin püskeviti… Kemal Unakıtan'ın “Rabbim Cleveland dedi” diyen türbanlı eşinin Amerikan bayraklı tişörtü… Hüseyin Çelik'in adı, soyadı, bakanlık unvanı yazılı, kartvizit gibi çorapları… Görülmeye doyum olmaz yani.

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En başköşede “ayakkabı kutusu” olmalı tabii… Ekonomi bakanımızın 450 bin dolarlık Patek Phillippe kol saati, içişleri bakanımızın oğlunun yatak odasındaki para sayma makinesi, Avrupa Birliği bakanımız tarafından okunup üflenip çerçeveletilmiş Bakara Suresi, “dedemin nasihatıdır, orospuyla memurun bahşişini en önce vermek gerekir” diyen hayırsever Rıza beyin dedesinin vesikalık fotoğrafı, “soyuyorsa beni soyuyor” diyen sayın vatandaşımızın donu, milletin orasına koyacağını izah eden müteahhit Cengiz'i temsilen bereket tanrısı Priapos'un heykelciği konulmalı.

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Bu başköşenin hemen bitiğişinde, Ermenekli şehit madencinin babası Recep amcanın yırtık cızlavetleri olmalı.

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(Cızlavetleri herkes hatırlar ama, bereket tanrısını merak edenler internetten ararken çoluğu çocuğu bilgisayardan uzak tutsun.)

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“Cahil kesimin ferasetine güveniyorum, ülkeyi cahiller ayakta tutar, okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor” diyen profesörün ne kadar doğru düşündüğünü göstermesi bakımından, Akp döneminde gişe rekoru kıran Recep İvedik'in afişi sergilenmeli.

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“Akp'ye oy vermeyenlerin kanı bozuk” diyen Akp milletvekilinin kan tahlili raporu… Amerikan vatandaşı büyükelçimiz Merve Kavakçı'nın “burada önünüzde, şimdiye kadar tabiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiyetini ve egemenliğini reddettiğime, bundan böyle ABD Anayasası'nı ve yasalarını iç ve dış düşmana karşı savunacağıma, ABD'ye bağlılık ve sadakat göstereceğime, kanunun gerektirdiği hallerde ABD ordusuna hizmet edeceğime yemin ederim, Tanrı yardımcım olsun” şeklindeki yemin metni… Yan yana çok şık durur.

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Feto'nun Türkçe olimpiyatı için bastırılan Atatürksüz bir lira, Akp tarafından bastırılan Atatürksüz bir lira, padişahçı meclis başkanının asrın liderimize kestirdiği padişah sikkesi… Atatürk silüeti silinen Devlet Nişanı, TC ibaresi silinen Ziraat Bankası tabelası… İlelebet unutulmamalı.

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İmralı tutanakları, Şivan Perver'in bağlaması, Obama'nın beyzbol sopası, Ankara'ya dikilen Kürdistan bayrağı… Hepsinin önüne uyarı levhası konulmalı, “bu köşeyi gezip, bunları gördüğünü söyleyen şerefsizdir” yazılmalı!

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Bir kase organik hoşaf, bir kutu jöle, Kabataş'ta başörtülü bacımın suratına işeyenlerin deri pantolonu, referandumdaki mühürsüz oy pusulası, imam hatip öğrencilerinin icat ettiği hacı robot, ithal bir inek, önüne bir tutam ithal saman konulmalı.

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Akvaryum yerleştirilmeli, Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi tarafından keşfedilen “Recepi” sazanı yüzdürülmeli.

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Işıklandırılmış camekan içinde bir tel “götünün kılı” sergilenmeli.

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Ak saray bin yüz küsur odalı…

Ak müzenin objeleri gez gez bitmez, en az 10 bin küsur odalı olmalı!