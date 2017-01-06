T24 LogoT24 Logo
Medya

Yılmaz Özdil: "Gâvur İzmir'de neden terör eylemi olmuyor" diyenler mutlu olabilir!

"Baskıya yetiştirmek için yazsam şimdi gazeteyi kapatırlar"

06 Ocak 2017 11:30

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, dün İzmir'de iki kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili olarak "'Gavur İzmir'de neden terör eylemi olmuyor, gavur gavur oturuyorlar! diyenler mutlu olabilir artık" görüşünü savundu. Özdil, "Avukat arkadaşlarıma, hakim savcı polis tanıdıklarıma, oralarda durağı olan taksici cankuşlarıma ulaşmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.

Yılmaz Özdil'in "İzmir" başlığıyla yayımlanan (6 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Bugünkü yazıya noktayı koyduk, İzmir patladı. “Gavur İzmir'de neden terör eylemi olmuyor, gavur gavur oturuyorlar” diyenler mutlu olabilir artık… Avukat arkadaşlarıma, hakim savcı polis tanıdıklarıma, oralarda durağı olan taksici cankuşlarıma ulaşmaya çalışıyorum, yüzleri gözümün önünden akıyor film şeridi gibi, çevir kapalı, çevir kapsama alanı dışında, kafam darmadağınık, video var internette, cumhuriyetin kalesinde kalleş kaleş tak tak tak sayıyor, dağlarında çiçekler açan toprakları kim bu hale getirdi, hangi cahil hırslar, baskıya yetiştirmek için yazsam şimdi gazeteyi kapatırlar, zihnimizi toplayabilmemiz mümkün değil, iyisi mi bu defalık affedin.

ETİKETLER

Sözcü GazetesiYılmaz Özdilİzmir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24