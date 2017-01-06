Yılmaz Özdil: "Gâvur İzmir'de neden terör eylemi olmuyor" diyenler mutlu olabilir!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, dün İzmir'de iki kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili olarak "'Gavur İzmir'de neden terör eylemi olmuyor, gavur gavur oturuyorlar! diyenler mutlu olabilir artık" görüşünü savundu. Özdil, "Avukat arkadaşlarıma, hakim savcı polis tanıdıklarıma, oralarda durağı olan taksici cankuşlarıma ulaşmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.

Yılmaz Özdil'in "İzmir" başlığıyla yayımlanan (6 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Bugünkü yazıya noktayı koyduk, İzmir patladı. “Gavur İzmir'de neden terör eylemi olmuyor, gavur gavur oturuyorlar” diyenler mutlu olabilir artık… Avukat arkadaşlarıma, hakim savcı polis tanıdıklarıma, oralarda durağı olan taksici cankuşlarıma ulaşmaya çalışıyorum, yüzleri gözümün önünden akıyor film şeridi gibi, çevir kapalı, çevir kapsama alanı dışında, kafam darmadağınık, video var internette, cumhuriyetin kalesinde kalleş kaleş tak tak tak sayıyor, dağlarında çiçekler açan toprakları kim bu hale getirdi, hangi cahil hırslar, baskıya yetiştirmek için yazsam şimdi gazeteyi kapatırlar, zihnimizi toplayabilmemiz mümkün değil, iyisi mi bu defalık affedin.