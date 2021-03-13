Yılmaz Özdil: “Fosforlu Cevriye” denilen aslında Mustafa Kemal'in, Zübeyde Hanım'ın, Nazım Hikmet'in, Deniz Gezmiş'in, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan sancılı kuşağın özetidir

Sosyal medyada ‘fosforlu Cevriye’ hastag’iyle başlayan ve ardından İyi Parti lideri Meral Akşener’in 5 yıl önce MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik söylediği ‘Fosforlu Cevriye’ ifadesini kullandığını anlatmasıyla başlayan tartışma sürüyor. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aslında bir roman olan Fosforlu Cevriye’nin yazarı Hatice Saadet’in öyküsünü kaleme aldı.

“Fosforlu Cevriye denilen aslında… Mustafa Kemal'in, mübarek annemiz Zübeyde Hanım'ın, Nazım Hikmet'in, Sabahattin Ali'nin, Orhan Kemal'in, Deniz Gezmiş'in, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan sancılı kuşağın özetidir, çalkantılı siyasi tarihimizin, demokrasi mücadelemizin, her dönemde iktidara yalakalık yapan medyamızın kronolojisidir, şahane kadınlar Neriman Köksal'ın Türkan Şoray'ın Gülriz Sururi'nin kadrajında yer aldığı Türkiye fotoğrafıdır” diye yazan Özdil, devamında da şunları kaydetti:

“Erkek ismi taşıdığı için doğumundan itibaren ismi bile yok sayılan Suat'ın, ölümünden 50 yıl sonra bile erkek egemen Türkiye'yi hâlâ ne kadar “iyi” gözlemlediğinin, ne kadar “iyi” anlatabildiğinin kanıtıdır.”

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