Yılmaz Özdil: Fatih Altaylı yalan söylüyor

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kendisine yönelik olarak "TMSF’nin yönettiği Sabah’ta az uz çalışmadın. Sabah’a el koyulduğu gün istifa ettiğini de görmedim be kardeş" diyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya tepki gösterdi.

"Ben istifa ettiğimde yaz ayıydı. Beni Hürriyet’e davet ettiler ve o yazın sonrasında Hürriyet’e başladım. Ben Hürriyet’e başladığımda Sabah hâlâ TMSF kontrolündeydi" diyen Özdil, "Yani ben TMSF kontrolündeki Sabah’tan istifa etmediysem Hürriyet’e nasıl başladım. Kendisi açıkça yalan söylüyor" ifadesini kullandı.

Özdil, geçen günlerde AKP döneminde el konan ya da sahip değiştiren medya kuruluşları ile ilgili olarak "yandaşlaştırıldılar" demişti. Sözlerinin devamında “Star TV, televizyon şakşakçısı iş adamına verildi” ifadesini kullanan Özdil, bir dönem birlikte çalıştığı Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan için ise "Vergi cezalarıyla hizaya sokulmaya çalışılıyor" iddiasını ileri sürmüştü.

Daha sonra Fatih Altaylı, bahsi geçen ifadelerle ilgili olarak "İyi de Yılmaz Özdil, bu satıştan sonra Star TV'nin Haber Genel Yayın Yönetmenliği'ni yaptı yıllarca. Herhalde unuttu" görüşünü dile getirmişti. Altaylı, "TMSF’nin yönettiği Sabah’ta az uz çalışmadın. Sabah’a el koyulduğu gün istifa ettiğini de görmedim be kardeş" diye yazmıştı.

Medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Yılmaz Özdil'in açıklamaları şöyle:

“Biz Sabah’ta az buz çalışmadık, istifa ettiğini de görmedim be kardeş” demiş. Yine yalan söylüyor. İstifa etmediğimi görmemiş olamaz çünkü ben istifa ettiğimde o, orada genel yayın yönetmeniydi. 2007 yılında yani TMSF el koyduğunda seçim vardı. 22 Temmuz 2007’de seçim olacaktı. Ben seçim sonucunu bilmiyor olmama rağmen, seçim sonrasında TMSF kontrolünde çalışmak istemediğim için 21 Temmuz 2007’de yani seçimden bir gün önce istifa ettim.

"Hatta seçimler aslında 2007 Kasım ayında yapılacaktı, önce çekilmişti. Ben seçime bir gün kala istifa ettim. CHP ya da MHP iktidara gelebilirdi, AKP iktidar kaybedebilirdi ama ben buna rağmen beklemedim ve seçimden bir gün önce istifa ettim. Hatta ben istifa ettiğimde yaz ayıydı. Beni Hürriyet’e davet ettiler ve o yazın sonrasında Hürriyet’e başladım ki ben Hürriyet’e başladığımda Sabah hala TMSF kontrolündeydi. Yani ben TMSF kontrolündeki Sabah’tan istifa etmediysem Hürriyet’e nasıl başladım. Kendisi açık yalan söylüyor.

"Altaylı unutmuş o günleri"



"Hatta bugün Sabah Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni olan Erdal Şafak’tan tutun, Hıncal Uluç’a kadar herkes şahidimdir. Hatta bunu merak eden varsa o dönemin TMSF yöneticilerine de sorabilir çünkü ben istifa dilekçemi onlara verdim. Fatih Altaylı unutmuş o günleri, bizzat gidip Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ’a da sorabilir.

"Çünkü TMSF el koyduğunda gazetenin sahibi Ciner, yöneticisi de Kenan Tekdağ’dı.Fatih Altaylı’nın unuttuğu bir şey daha var ben sadece Sabah’tan ayrılmadım. Ben aynı zamanda ATV Haberin genel yayın yönetmeni ve ATV’nin genel müdürüydüm. Dolayısıyla TMSF el koyduğu için sadece Sabah’ı değil, ATV’yi de bıraktım. İstifamı yazılı olarak TMSF yöneticilerine verdim, kendisi de bunun bizzat şahidi.

"Resmi olarak istifa etmeden nasıl ayrılabilirsin ki? Bunların hepsi seçimden bir gün önce oldu. Seçimi bile beklemedim. Ve o yazın sonunda Hürriyet’te başladım. Açık yalan söylüyor. Bana ya da Fatih Altaylı’ya inanmakta zorluk çekenlerden rica ediyorum; zahmet edip Google'a girsin, istifam internet sitelerinin tümünde de haber olmuş.

"Google’u taramak bu kadar zor değil. 21 Temmuz 2007’de Yılmaz Özdil Sabah’tan istifa etti diye haberleri görürsünüz. Nasıl böyle bir yazıyı kaleme almış şaşkınım. O yalan söyledikçe ben doğrularını anlatmaya devam edeceğim."