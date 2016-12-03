Yılmaz Özdil: Eyvah Necdet'in ölüm haberini "Eyvah, sırada kim var?" diye vermek lazımdı

Çok sayıda sanatçının trafik kazasında hayatını kaybettiğine dikkat çeken Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Erdal Tosun'un hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak "Eyvah Necdet'i kaybettik diye verdiler haberi. Bana sorarsanız… Necdet'i de kaybettik, sıra kimde diye vermek lazımdı" dedi.

Yılmaz Özdil'in Sözcü'de yayımlanan yazısı şöyle:

Necdet Tosun trafik kazasında rahmetli olmuştu.

Oğlu Erdal Tosun trafik kazasında rahmetli oldu.

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Kerim Tekin tankere çarptı.

Ajlan Büyükburç traktöre vurdu.

Barış Akarsu kamyona girdi.

Uzay Heparı motorda gitti.

Gökhan Semiz refüjde takla attı.

Aylin Urgal uçuruma yuvarlandı.

Esengül bariyere saplandı.

Belkıs Dilligil köprüde hatalı sollama yapan birinin kurbanı oldu, Sevim Tanürek'e yaya geçidinde asrın liderimizin oğlu patlattı.

Geleneksel tiyatromuzun son temsilcisi İsmail Dümbüllü, Yeşilçam'ın ilaçlı gazoz efsanesi Önder Somer, beyaz perdenin en sevimli kötü adamı Ahmet Tarık Tekçe, sinema-tiyatro duayeni şair Kamran Yüce, köy köy dolaşarak traktör römorköründe tiyatro yapan, San Remo'da en iyi erkek oyuncu ödülü alan Erkan Yücel… Hepsi trafik kazası yüzünden aramızdan ayrıldı.

Folk pop grubu Beyaz Kelebekler şarampole uçtu, dizi oyuncusu Onur Bayraktar motoruyla taksiye vurdu, halk müziğimizin Kıvırcık Ali'si kaygan yolda takla attı, protest müzik sanatçısı Alaaddin Us'a kırmızı ışıkta kamyon bindirdi, şovmen sunucu Boran Kaya kamyonetle çarpıştı, devlet tiyatrosu sanatçısı Meral Taytuğlu'nun içinde bulunduğu minibüs kamyonla tokuştu, erotik filmlerin yıldızı Sermet Serdengeçti denize uçtu.

Muammer Çipa, Asaf Çiyiltepe, Huban Öztoprak, İsrafil Köse, Talat Artemel, Mehmet Emin Toprak, Mehmet Karagül.

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Trafik kazasında sanatçı kaybetme dünya rekoru bu memlekete aittir.

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Onno Tunç karayolunda kurtuldu, uçak kazasında gitti iyi mi.

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Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu Metin Oktay'ı trafik kazasında kaybettik. Herkesin sevdiği tarihteki tek bakan Adnan Kahveci, en sevilen vali Recep Yazıcıoğlu, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçimiz Hamit Kaplan, spor gazeteciliğinin duayeni Cüneyt Koryürek, Ankara belediye başkanı Vedat Dalokay… Atatürk'ün manevi kızı Ülkü'yü bile trafiğe kurban verdik abi!

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(Büyükada'da otomobil yok, fayton kazalarında bazen faytoncu ölüyor, bazen yaya ölüyor, bazen at ölüyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan son nüfus sayımı 2000 senesindeydi, sokağa çıkma yasağı varken bile İstanbul'da ölümlü trafik kazası meydana geldi.)

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Sırf geçen sene 7 bin 530 insanımız heba oldu yollarda… Son 10 senede 2 milyon 350 bin kişi yaralandı, 80 bin kişi hayatını kaybetti. İnanılması güçtür ama, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle sabittir, her gün 20 kişiyi asfalttan alıp, toprağa veriyoruz.

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(Vaziyet bu haldeyken, yapa yapa kimi başbakan yaptık? Son 10 senenin ulaştırma bakanını!)

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Eyvah Necdet'i kaybettik diye verdiler haberi.

Bana sorarsanız…

Eyvah!

Necdet'i de kaybettik, sıra kimde diye vermek lazımdı.