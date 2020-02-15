Yılmaz Özdil, Erdoğan'a sordu: Kurbağalar devletin bekası için daha mı tehlikelidir birader?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı tazminat davalarını hatırlatarak, istenen miktarlar arasındaki farkın sebeplerini sordu.

Hakarete karşı para istemenin tuhaf olduğunu ifade eden Özdil, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "Maganda" demesine karşın 100 bin liralık tazminat davası açan Erdoğan'ın, 'diktatör' kelimesine açtığı tazminatları hatırlatarak, "Diktatör etiketinin klozet kadar değeri yok mudur?" dedi.

Özdil, "Dangalak, 100 bin lira. Haysiyetsiz, yarısı. CHP'li 'hırsız' deyince 200 bin lira. HDP'li 'hırsız' deyince 50 bin lira. Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Tazminat davası açmazsanız, soracağım... Türk düşmanı, 100 bin lira. İBADA-C'ci, 100 bin lira. En büyük terörist, 100 bin lira. FETÖ'cü, 500 bin lira. Kurbağa, 1 milyon lira! Kurbağalar devletin bekası için daha mı tehlikelidir birader?" ifadelerini kaydetti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.