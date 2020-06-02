Yılmaz Özdil: Elon Musk'ın şirketinin uzaya astronot gönderdiği gün bizim 'aktronot'lar Ayasofya'da mehter marşı çalarak böbürleniyordu

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Tarihte ilk kez bir özel şirketin, Elon Musk'ın şirketinin uzaya astronot gönderdiği gün bizim 'aktronot'lar Ayasofya'da mehter marşı çalarak 'Dünya bizi kıskanıyor' diye böbürleniyordu." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "İnsanlığın uzay macerası tee 62 yıl önce başlamıştı. 1958'de NASA kuruldu. NASA kurulur kurulmaz, Hollywood yüzünü uzaya döndü. Hemen bir yıl sonra, 1959 yılında “Twelve to the Moon” çevrildi. Bilim kurgu filmiydi, aya giden 12 astronotun hikayesiydi. Ekip çokulusluydu, farklı farklı milletlerden oluşuyordu. Biri siyahi üç Amerikalı, diğerleri Rus, Alman, Japon, İsveçli, Fransız, İngiliz, Polonya kökenli İsrailli, Brezilyalı ve Türk'tü. Türk astronot Muzaffer Tema'ydı. Aya giden ilk Türk'tü. Alt tarafı film deyip geçilemezdi… Çünkü, Amerikan vizyonunu yansıtan Hollywood'un dünyaya bakış açısını gösteriyordu. 1959 yılı itibariyle 'uzaya gitse gitse anca bu milletler gider' diye düşünmüşlerdi." görüşünü savundu.

Özdil, "Hollywood'un hayalleri ve hatta hayallerinde olmayanlar bile uzaya çıktı… Geriye sadece 'hayal kırıklığı ülkesi' kaldı! NASA kurulduğunda uzay yolculuğu potansiyeli görülen, dünyaya yön verecek ülkelerden biri sayılan Türkiye… Kendisini o seviyeye çıkaran Atatürk Cumhuriyeti yerine 'aktronot'ları tercih etti." ifadesini kullandı.

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