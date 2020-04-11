Yılmaz Özdil: Ekonomide ciddi sıçrama noktasında olmasaydık, hamdolsun 39 lira 24 kuruşu rüyamızda bile göremezdik

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, dünyanın pek çok ülkesinden yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerini sıraladığı yazısında, "Ekonomide ciddi sıçrama noktasında olmasaydık, hamdolsun 39 lira 24 kuruşu rüyamızda bile göremezdik, 39 lira 23 kuruşa şükrederdik" diye yazdı.

Yılmaz Özdil, "39 lira 24 kuruş" başlıklı yazısını, "Bir toplum maskeyle ağzını burnunu kapatacağına, hâlâ gözünü kulağını kapatıyorsa... Dünya liderleri bizim asrın liderimizi kıskanmasın da naapsın kardeşim!" ifadeleriyle sonlandırdı.

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