Yılmaz Özdil: Dünyayı kadınlar yönetiyor, bizi herifler; yetmiyor 'tek herif' yönetsin isteniyor!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, demokrasiyi benimseyen ülkelerde kadın ağırlığının hızla arttığını belirterek "Dünyayı kadın yönetiyor. Bizi herifler yönetiyor. Yetmiyor. 'Tek herif' yönetsin isteniyor" dedi.

Yılmaz Özdil'in "Dünya Kadınlar Günü" başlığıyla yayımlanan (8 Mart 2017) yazısı şöyle:

Nazi dediğin Almanya'yı kadın yönetiyor. Angela, melek demek... Asrın liderimiz “neden fizik dersi tartışılmıyor da din dersi tartışılıyor” derken, papazın kızı olan Angela'nın kuantum fiziğinde doktorası var. Hırsızlık yapmıyor. Time dergisi tarafından “şahsi menfaate asla taviz vermediği ve ahlaki liderlik gösterdiği için” dünyada yılın kişisi seçildi.

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İngiltere'yi kadın yönetiyor, Theresa.

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Polonya'yı kadın yönetiyor, Beata... Ülkeyi kendisinden önce de bir kadın yönetiyordu, Ewa, başbakanlık görevini kadın kadına devretti. *

Norveç'i kadın yönetiyor, Erna.

Bangladeş'i kadın yönetiyor, Hasina.

Namibya'yı kadın yönetiyor, Saara, ülkesinin ilk kadın başbakanı.

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Liberya'yı kadın yönetiyor, Ellen, Afrika'nın ilk kadın cumhurbaşkanı, iç savaş mağduru kadınların sesi oldu, Nobel Barış Ödülü kazandı.

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Myanmar'ı kadın yönetiyor, San Suu, darbecilere karşı mücadelesiyle Nobel Barış Ödülü kazandı, 15 sene ev hapsinde yaşadı, eşinin cenazesine bile katılamadı, Hollywood'ta hayatını anlatan filmler çekildi, U2 grubu Walk On isimli şarkısını kendisine adadı.

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Şili'yi kadın yönetiyor, Michelle, ülkesinin ilk kadın devlet başkanı, daha önce Birleşmiş Milletler'in kadın eşitliği birimi BM Kadın'ı yönetiyordu.

Litvanya'yı kadın yönetiyor, Dalia, ülkesinin ilk kadın cumhurbaşkanı, karatede birinci dan siyah kuşak sahibi.

Malta'yı kadın yönetiyor, Marie Louise, ülkesinin en genç cumhurbaşkanı.

Hırvatistan'ı kadın yönetiyor, Kolinda, ülkesinin ilk kadın cumhurbaşkanı, daha önce NATO genel sekreter yardımcısıydı, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca biliyor.

Mauritius'u kadın yönetiyor, Ameenah, ülkesinin ilk kadın devlet başkanı.

Nepal'i kadın yönetiyor, Bidhya, ülkesinin ilk kadın cumhurbaşkanı.

Pasifik okyanusundaki Marshall Adaları'nı kadın yönetiyor, Hilda, kadın hakları aktivisti, ülkesinin ilk kadın cumhurbaşkanı. Tayvan'ı kadın yönetiyor, Tsai, hukuk profesörü, ülkesinin ilk kadın cumhurbaşkanı, dünyada Aborijin kökenli ilk cumhurbaşkanı.

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Jamaika'yı kadın yönetiyor, Portia.

İskoçya'yı kadın yönetiyor, Nicola.

Kuzey İrlanda'yı kadın yönetiyor, Arlene.

Trinidad ve Tobago'yu kadın yönetiyor, Kamla, ülkesinin ilk kadın başbakanı, daha önce ülkesinin ilk kadın başsavcısıydı.

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ABD Merkez Bankası'nı kadın yönetiyor, Janet, ekonomi profesörü, federal rezerv sistemi'nin ilk kadın başkanı, eşi de Nobel Ekonomi Ödülü kazanmış bir profesör. IMF'yi kadın yönetiyor, Christine, uluslararası para fonu'nun ilk kadın başkanı, senkronize yüzme dalında Fransa'nın milli sporcusuydu.

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ABD'deki başkanlık seçimini Hillary kılpayı kaybetti, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimini muhtemelen Jean Marie kazanacak.

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Dünyayı kadın yönetiyor.

Demokrasiyi benimseyen ülkelerdeki kadın ağırlığı hızla artıyor.

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Bizi herifler yönetiyor. Yetmiyor...

“Tek herif” yönetsin isteniyor!