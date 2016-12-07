Yılmaz Özdil: Dolar dini, imanı olan tek para, üstünde "Biz Allah'a güveniriz" yazar

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Gelin şu dolarları Türk lirası'na çevirin, milli paramızda bereket var" açıklamasıyla ilgili olarak "Ekstra hazin tarafı, tüm dünyada dini, imanı olan, tek dindar para var. O da dolar. Üstünde 'biz Allah'a güveniriz' yazar" dedi.

Yılmaz Özdil'in "in god we trust" başlığıyla yayımlanan (7 Aralık 2016) yazısı şöyle:

2004…

“Babalar gibi satıyoruz” diye övünürlerken, asrın liderimiz “paranın dini olmadığı gibi, ekonominin de dini olmaz, parayı bir mezhebe, bir etnik kökene dayandırmaya kalkarsanız, akamete uğrar” diyordu.

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2005…

Etmeyin eylemeyin, limanları elaleme satmayın diye yalvarılırken, asrın liderimiz “yabancı sermayeyi öperim başımın üstüne koyarım, ister körfez sermayesi olsun, ister yahudi sermayesi olsun, ister batı sermayesi olsun, öperim başımın üstüne koyarım” diyordu.

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2006…

Bari telefonları yabancıya satmayın diye dil dökülürken, asrın liderimiz “paranın dini olmaz, bunlar istemezük zihniyetine sahip olanlardır, eski komünist kafadır, sermaye ırkçısıdır” diyordu.

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2007…

Hiç olmazsa medyayı elaleme vermeyin diye itiraz edilirken, asrın liderimiz “paranın dini olmaz, ben bunlara sermaye ırkçısı diyorum, ilerde bugünlerin tarihi yazıldığında, bunlar olsa olsa matbaayı geciktiren zihniyetle aynı safta anılacaklar, ayakbağı olarak hatırlanacaklar” diyordu.

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2007…

Lütfen bir daha düşünün, bankalarımız yabancıya gitmesin denilirken, asrın liderimiz “neymiş, bankalar yabancılara gidiyormuş, bunlar bu işi bilmiyor, asla bilemeyecekler, bu kafayla olmaz, doğru davranan biziz, paranın dini, milleti, ırkı olmaz” diyordu.

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2008…

Müslüman ülkelerin D-8 zirvesinde konuşan asrın liderimiz “yabancı sermaye gibi kavramları terk edelim, küresel sermaye anlayışını benimseyelim, ben paranın dini olduğuna inanmıyorum, paranın milleti olduğuna inanmıyorum, paraya dini yaklaşmayalım” diyordu.

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2009…

Elde avuçta ne varsa gitti, hiç olmazsa madenleri yabancıya satmayın diye ricacı olunurken, asrın liderimiz “ne yazık ki hâlâ paranın dini, milleti olduğunu zannedenler var, paranın dini, dili olmaz, bu devirler artık kapandı, ben sonuca bakarım, bunu böyle bilin” diyordu.

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2010…

Bari topraklarımızı yabancıya satmayın ona da razıyız denilirken, asrın liderimiz “yahu paranın dini, imanı, ırkı olmaz, bu bağnaz zihniyetle aydınlık yarınların Türkiyesi'ne yürünemez” diyordu.

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2011…

Ormanları elaleme verdiniz, dereler bize kalsın en azından diye yalvarılırken, “batılı yatırımcıya yahudi diyorlar, arap yatırımcısına yeşil sermaye diyorlar, tukaka ediyorlar, bu kafalardan çok çektik, paranın dini imanı, milleti olmaz” diyordu.

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2012…

Ne fabrika bıraktınız, ne santral, yabancılara daha başka nelerimizi vereceksiniz diye sorulurken, asrın liderimiz ”paranın dini, imanı, milleti, vatanı olmaz, para paradır, para cıva gibidir, kendisine nereyi uygun görürse oraya akar, bunların kafası almıyor” diyordu.

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2013…

Paranın diniyle alakalı olarak en son üç sene evvel konuştu, memleketi komple dışarıya bağladınız, her konuda ithalata bağımlı hale geldik, cari açık korkunç boyutlara ulaştı, bu döviz talebi başımıza iş açacak diye eleştirilirken, asrın liderimiz kendinden gayet emindi, “geçmişte yapılan hataya düşmedik, sermayeyi renklerine, milliyetine, coğrafyasına göre bölme yanlışına biz son verdik, paranın dini, imanı, milleti olmaz, para paradır” diyordu.

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Şimdi ne diyor?

“Gelin şu dolarları TL'ye çevirin, milli paramızda bereket var!”

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Ekstra hazin tarafı…

Tüm dünyada dini, imanı olan, tek dindar para var.

O da dolar.

Üstünde “biz Allah'a güveniriz” yazar!