Yılmaz Özdil: Diplomasi tarihinde kendini bu kadar rezil rüsva eden başka bir ülke yoktur

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılan referanduma ilişkin olarak Türkiyeli yetkililerin tepkisini eleştirdi. Özdil, “Diplomasi tarihinde ifrat'la tefrit arasında böylesine savrulan, kendisini bu kadar akıllı zannedip, bu kadar madara edilen, bu kadar rezili rüsva edilen, haysiyetiyle bu kadar oynanan bir başka ülke zaten yoktur ama; dünya tarihinde, devletinin çıkarlarına bu kadar zarar veren bir başka yönetim var mıdır?” dedi.

Yılmaz Özdil’in “Dünya lideri”başlıklı yazısı şöyle:

İsrail açılımı yaptılar…

Yahudiler asrın liderimizin göğsüne “Yahudi cesaret madalyası” taktı, sayın ahalimiz pek mutlu oldu, her yere “dünya lideri” pankartı açtılar, sonra aynı İsrail gemimizi basıp insanlarımızı öldürdü.

Hollanda açılımı yaptılar…

Hollanda Kraliçesi bunlara “Hollanda Aslanı” madalyası taktı, sayın ahalimiz pek sevindi, İstanbul caddelerini “dünya lideriyiz” reklamlarıyla donattılar, sonra aynı Hollanda bizim aile bakanını kedi yavrusu gibi ensesinden tutup kapının önüne koydu, sınırdan dışarı attı, vatandaşlarımızı köpeklere ısırttı.

Suudi açılımı yaptılar…

Suudi Kralı'na madalya taktılar, Suudi Kralı da bunlara madalya taktı, sayın ahalimiz havalara uçtu, “kasırgalara direnen dünya lideri” diye kitap yayınladılar, şimdi aynı Suudi Arabistan, Katar yüzünden Türkiye'yi açık açık tehdit ediyor.

Dubai açılımı yaptılar…

Dubai şeyhine İETT garajını vermeye kalktılar, milletin bira içmesini bile yasaklarken, Dubai şeyhine özel “içkili bölge” icat ettiler, şeyhin Üsküdar'daki alışveriş merkezine “içki ruhsatı” verdiler, sayın ahalimiz berhudar oldu, şimdi aynı Birleşik Arap Emirlikleri'yle telefonla bile görüşemiyorlar, Katar yüzünden temasımız koptu.

Yunan açılımı yaptılar…

Yunanistan adalarımıza oturdu.

Kıbrıs açılımı yaptılar…

Yes be annem dedirttiler.

Rumlar AB'ye girdi.

Rusya açılımı yaptılar…

Savaştan kılpayı döndük.

Bi tane Rus turist gelmiyor.

Bi tane domates gidemiyor.

Suriye açılımı yaptılar…

Dört milyon işsiz güçsüz cahil cühela Suriyeli bize girdi.

İtalya açılımı yaptılar…

İtalya başbakanı Bilal'in nikah şahidi oldu, sonra aynı Bilal az daha İtalya'da tutuklanıyordu, zor kaçtı.

İran açılımı yaptılar…

Hayırsever Rıza bey ABD'de hapiste, Zafer Çağlayan'a tutuklama çıktı.

Mısır açılımı yaptılar…

Elçi bile gönderemiyoruz.

Adamlar bizi defterden sildi.

Bulgaristan açılımı yaptılar…

Adamlar selamı sabahı kesti, Türkiye'den kedi bile geçmesin diye sınıra dikenli tel duvarı örüyorlar!

Avusturya açılımı yaptılar…

Avusturya başbakanı Türk siyasetçilere Avrupa Birliği ölçeğinde yasak getirilmesini talep etti.

İsviçre açılımı yaptılar…

İsviçre hükümeti yıllık raporunda, Bern'deki Türk büyükelçiliğinin ajanlık faaliyet merkezi olduğunu, İsviçre'deki cami imamlarının ajanlık yaptığını açıkladı.

Türkiye'nin yarısı Bangladeş'in haritadaki yerini gösterebilirse, bu sayfayı buruşturup yemeye hazırım… Bangladeş'le araları bozuk, Bangladeş'le!

Ermenistan açılımı yaptılar…

Kendilerini çok zeki, 90 yıllık cumhuriyeti gerizekalı zannettikleri için, futbol maçıyla halledebileceklerini sandılar, sözde soykırımı tanıyan ülke sayısı 9'du, 32'ye yükseldi!

Almanya açılımı yaptılar…

Merkel'i iftarda ağırladılar, Mozart'ın Türk marşıyla karşıladılar, ezan okudular, hurmayla oruç açtılar, Beethoven'ın 9'uncu senfonisiyle uğurladılar, sonra Nazi dediler, Almanya seçimine müdahil olmaya kalkıştılar, bunların sayesinde ikinci dünya savaşından beri ilk defa Naziler meclise girdi, Avrupa'daki en önemli müttefikimiz, dört milyon vatandaşımızın yaşadığı Almanya'yla düşman olduk.

AB açılımı yaptılar…

Takvimde başka gün kalmamış gibi tam 29 Ekim'de Papa heykelinin önünde AB anayasasına imza attılar, AB'yle müzakereler bile kesildi.

Fransa açılımı yaptılar…

Fransa cumhurbaşkanı Macron daha nasıl izah etsin birader… “Dünya lideri olmak sanıldığı kadar havalı bir şey değil, Tayyip Erdoğan'la on günde bir konuşmak zorunda kalan benim” dedi!

ABD açılımı yaptılar…

Asrın liderimiz tüm zamanların ABD'ye gitme rekorunu kırdı, 23 defa ABD'ye gitti, “eşbaşkan” olduğunu söyledi, “stratejik ortak” olduğunu söyledi, aynı ABD feto'yu vermiyor, pkk'ya silah veriyor, asrın liderimizin korumaları “wanted” afişiyle aranıyor!

Irak açılımı yaptılar…

Barzani'yi onur konuğu olarak Akp kongresine davet edip, Türkiye seninle gurur duyuyor tezahüratıyla alkışladılar, herif Ankara'ya Kürdistan bayrağı dikti, şimdi de resmen Kürdistan'ı kurdu.

Diplomasi tarihinde ifrat'la tefrit arasında böylesine savrulan, kendisini bu kadar akıllı zannedip, bu kadar madara edilen, bu kadar rezili rüsva edilen, haysiyetiyle bu kadar oynanan bir başka ülke zaten yoktur ama… Dünya tarihinde, devletinin çıkarlarına bu kadar zarar veren bir başka yönetim var mıdır?