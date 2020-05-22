Yılmaz Özdil’den TRT ve Arda Turan’a: Bayramları denk getirememiş olabilirler ama, en azından 19 Mayıs'ta 19 Mayıs demiş olmaları takdire şayan

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "TRT bayramları karıştırdı. 19 Mayıs'ta Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Arda Turan bayramları karıştırdı. 19 Mayıs'ta Çocuk Bayramı'nı kutladı. Bayramları denk getirememiş olabilirler ama, en azından 19 Mayıs'ta 19 Mayıs demiş olmaları, takdire şayan." düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | TRT'den sosyal medyayı sallayan hata: '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı'

TIKLAYIN | 'Bayramları karıştıran' Arda Turan '19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Özdil, "Asrın liderimiz mesela 'Tarih bilseler konuşmaya yüzleri olmaz, İstanbul'un tarihçesini bilmiyorlar, öyle elinde mercekle Romen Diyojen gibi dolaşılmaz' dedi. Mercekle dolaşan Romen Diyojen değil, Sherlock Holmes'tü. Fenerle dolaşan Diyojen'in İstanbul'la alakası yok, Sinoplu filozoftu. Romen Diyojen desen, zaten mercekle fenerle alakası yok, Malazgirt'te esir düşen Bizans imparatoruydu. Üstelik, bir araya getirdiği bu üç kişi arasında iki bin sene vardı. 'Ankara, Selçuklu başkenti' dedi. Selçuklu başkenti Konya. 'Olimpiyatlara adını veren dağ, Antalya'daki Olimpos dağıdır' dedi. Olimpos dağı Türkiye'de değil, Selanik'te. Bizdeki Olimpos, dağ değil, carettaların yavrulama alanı. 'Akdeniz, beyaz deniz, White Sea olarak adlandırılır' dedi. Akdeniz'in adı White Sea değil. White Sea, Rusya'nın kuzeyinde." ifadesini kullandı.

Özdil, "Bu tarihi bilgiler çerçevesinde…Arda Turan'ı yadırgamanın manası yok. Ama, Ramazan Bayramı'nda TRT'yi seyretmemekte fayda var. Çünkü, şeker ikram etmek yerine, kurban kesmeye kalkabilirsiniz!" görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın