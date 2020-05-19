'Bayramları karıştıran' Arda Turan '19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Futbolcu Arda Turan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için çektiği bir videoda, "'19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum"" ifadelerini kullandı.

TRT'nin 'bayramları karıştırmasının' ardından futbolcu Arda Turan da bayramları karıştırdı. 19 Mayıs'ı, 23 Nisan'la karıştıran Turan, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Turan'ın ifadeleri şöyle:

"Herkese merhabalar. Mert Koleji'nin 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Dünyanın yaşadığı bu pandemi sürecinde evinizde kalarak en güzel şekilde eğitiminize devam etmenizi diliyorum. Size sağlık mutluluk ve başarı diliyorum çocuklar, kendinize çok iyi bakın."

Turan'ın videosu sosyal medyada paylaşılırken, yüzlerce kişiden tepki gördü.