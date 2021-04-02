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"Atatürk'ün hatırasına hakaret"ten ifade veren Yılmaz Özdil'den tek cümlelik savunma

Yılmaz Özdil, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilip hakkında "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturmada ifade verdi

02 Nisan 2021 15:00

Sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşım nedeniyle gazeteci-yazar Yılmaz Özdil hakkında "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçlamasıyla Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Özdil, ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan talimat üzerine Özdil, bugün avukatı İsmail Yılmaz ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Özdil, "Atatürkçüler Atatürk'e hakaret etmezler" diyerek suçlamayı reddetti.

Avukat İsmail Yılmaz ise, "Müvekkilimin tek cümlelik ifadesi yeterlidir. Bu ifade sayfalarca anlatıma bedeldir" diyerek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti. Özdil ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Özdil’in, sosyal medya paylaşımını savcılığa gönderen Serdar Ö., Özdil’in, "Atatürk’ün hatırasına hakaret" ettiğini iddia etmişti.

(DHA)

Yılmaz ÖzdilAtatürkSerdar Ö.Twitter
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