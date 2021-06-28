Yılmaz Özdil'den Sedat Peker yorumu

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in son iddialarının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada örneği görülmemiş bir suç örgütü tarafından iliklerine kadar soyulan zavallı ülkenin yurttaşları olarak Sedat Peker’e teşekkür borçluyuz" dedi.

Özdil, şu paylaşımı yaptı:

"Sedat Peker geçmişte şöyle yapmış böyle yapmış filan, geçiniz kardeşim, geçiniz... Dünyada örneği görülmemiş bir suç örgütü tarafından iliklerine kadar soyulan zavallı ülkenin yurttaşları olarak Sedat Peker’e teşekkür borçluyuz"

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