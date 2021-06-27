MHP ilçe başkanı, Sedat Peker ile fotoğrafını paylaşıp sildi

MHP Kozlu İlçe Başkanı Muhammet Özdemir organize suç örgütü lideri Sedat Peker’le çekilmiş fotoğrafının paylaşımını sildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, MHP Kozlu İlçe Başkanı Özdemir, sosyal medya hesabından Sedat Peker’le el ele verdiği fotoğrafını paylaştı.

Özdemir daha sonra fotoğrafı kaldırdı. Özdemir’in Facebook hesabında son olarak MHP lideri Bahçeli ile organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı'nın baş başa olduğu ana ilişkin fotoğrafı “Hareketin reisleri” notuyla paylaştığı görülüyor.