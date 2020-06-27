Yılmaz Özdil'den İmamoğlu'na destek: Asalet unvanlı 'taksi' kavramının, bugün mafya edasıyla racon kesmeye çalışan plaka ağalarına kalmış olması hazin değil mi?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 bin yeni taksi projesini desteklediğini ifade etti.

Babasının taksici olduğundan bahsederek eski dönemlerle şimdiyi karşılaştıran Özdil, bazı eleştiriler getirdi. "Asalet unvanlı 'taksi' kavramının, bugün mafya edasıyla racon kesmeye çalışan plaka ağalarına kalmış olması, hazin değil mi?" diye soran Özdil, şunları kaydetti:

"Milyonlarca İstanbullu'yu mağdur eden taksici meselesine -nihayet nihayet nihayet- müdahale edilmesini, İstanbul büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun girişimini, yürekten destekliyorum.

Çünkü taksiciliğin bu hali… İstanbul'a da yakışmıyor, taksicilik mesleğine de yakışmıyor."

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