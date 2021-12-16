Yılmaz Özdil’den iktidar eleştirisi: Einstein izafiyeti anca uzayda kanıtlamıştı, bunlar bu dünyada kanıtladı!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında Einstein’ın izafiyet teorisi üzerinden iktidarı eleştirdi. Özdil, “Einstein izafiyeti anca uzayda kanıtlamıştı, bunlar bu dünyada kanıtladı!” dedi.

Özdil, çocukken okuduğu bir kitaptaki izafiyet teorisinin öyküleyici anlatımını hatırlattı:

“Ahmet ve Mehmet adında ikiz kardeşler vardı, 30 yaşındaydılar, Ahmet uzay aracına biniyor, saatini ve takvimini sıfırlıyor, marşa basıyor, uzayın derinliklerine doğru ışık hızıyla 2.5 yıl gidiyor, 2.5 yıl sonra dümeni kırıyor, aynı rotada yine ışık hızıyla 2.5 yıl geri geliyor, dünyaya vardığında ömründen 5 yıl geçmiş oluyor, 35 yaşında oluyordu… İkizi Mehmet ise, sizlere ömür'dü, çünkü Ahmet gidip gelene kadar, dünyada 110 yıl geçmiş oluyordu.”

“Uzay ve zaman, göreceliydi. Farklı gözlemciler için farklı hızlarda akıyordu. ★ Aradan yıllaaar geçti, gazeteci oldum. Ve, mesleğe başladığımda anladım ki… İzafiyet teorisi, ikizler paradoksu gibi kavramlar fizik'ti ama, aslında gazeteciliğin temeliydi” diyen Özdil, şunları kaydetti:

“– Almanya'daki asgari ücretli Ahmet mesela, bir saatte 158 lira kazanıyor… Türkiye'deki asgari ücretli Mehmet'in aynı parayı kazanabilmesi için 13 saat geçiyor.

– Almanya'da asgari ücretli Ahmet, sadece bir saat çalışarak altı litre benzin alıyor, Türkiye'deki asgari ücretli Mehmet'in aynı miktarda benzin alabilmesi için beş saat geçiyor.

– Almanya'da asgari ücretli Ahmet sadece 10 dakika çalışarak 10 yumurta alıyor, her bir dakikada bir yumurta alabiliyor, Türkiye'deki asgari ücretli Mehmet'in 10 yumurtayı alabilmesi için 1.5 saat geçiyor.”

Özdil, ““Mehmet hâlâ Almanya'nın bizi kıskandığını düşünürken, Ahmet görüyor ki, Almanya 20 yıl daha ilerledi, Türkiye 100 yıl geriye gitti. Dolayısıyla, bu paradoksu yaratan zihniyete mutlaka Nobel fizik ödülü verilmeli… Einstein izafiyeti anca uzayda kanıtlamıştı, bunlar bu dünyada kanıtladı!” ifadelerini kullandı.

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