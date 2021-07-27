Yılmaz Özdil’den Erdoğan’ın uyuklamasını merak edenlere: Kardeşim, sen uyan asıl, sen!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolu bayram mesajında gözlerinin birkaç saniye kapanmasına ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, vatandaşa, “Kardeşim, sen uyan asıl, sen!” dedi.

Geçme garantili köprülere ödenen paraları; CHP’nin Merkez Bankası rezervinden eritildiğini ileri sürdüğü 128 milyar doları hatırlatan Özdil, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündem yaratan açıklama ve iddialarına da değinerek şunları kaydetti:

“Top patlasa nafile, senin hâlâ kıçında pireler uçuşuyor”

“Kitabın ortasından konuşan Sedat Peker, uyanman için adeta yakandan tutup silkeliyor, Venezuela'dan gelen uyuşturucu gemilerini, Türkiye'yi sarsan suikastların perde arkasını, intihar süsü verilmiş cinayetleri, feto borsasıyla çökülen işadamlarını, Akp tarafından korunup kollanan Sadat'ın aslında ne dolaplar çevirdiğini, yasadışı petrol ticaretini, dindar nesil ayağına yatan çantacı gazetecileri, Akp gençlik kolları tarafından dağıtılan kalaşnikofları, devletin zirvesine kadar sızan küresel karaparacıları, bunların rüşvetle nasıl serbest bırakıldığını, karanlık oligarkları, yatırımcı ayağıyla Türk vatandaşlığı verilen ithal mafyayı, Abd'yi dolandıran hırıstiyan Mormon tarikatıyla bile, Türkiye'den toprak talep eden soykırım diasporasıyla bile antin kuntin işler tutulduğunu, siyasi imam nikahlarını, fuhuş şantajlarını, politik pezevenklikleri anlatıyor… Top patlasa nafile, senin hâlâ kıçında pireler uçuşuyor.”

Özdil, “Uyurgezer gibi dolaşıyorsun… Hâlâ asrın liderimiz uyudu mu uyumadı mı, onu merak ediyorsun” dedi.

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