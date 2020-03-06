Yılmaz Özdil'den 'Barış Terkoğlu' tepkisi: Devlete çöreklenmiş bu ikiyüzlülüğü cümle aleme deşifre etmezsek 'o da' bizim ayıbımız olsun

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında gazeteci Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasını sert bir dille eleştirdi.

Kozmik Oda'nın açılarak 125 milyon word sayfası ebatında 'devlet sırrının' çalındığını ifade eden Özdil, "Kozmik Oda'yı kendi ellerinizle komple Amerikan istihbaratına vereceksiniz. Sonra utanmadan, Oda Tv rahmetli istihbaratçıyı deşifre etti diyeceksiniz, öyle mi? Gazeteciler olarak, devlete çöreklenmiş bu ikiyüzlülüğü cümle aleme deşifre etmezsek… 'O da' bizim ayıbımız olsun!" sözlerini kaydetti.

Yılmaz Özdil'in yazısının tamamını okumak için tıklayın.