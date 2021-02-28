Yılmaz Özdil’den “aşı pasaportu” yorumu: Sen önce AKP kongreleri yüzünden salgının merkez üssü haline gelen Karadeniz'e sağ salim git, Avrupa’yı sonra düşünürüz!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "aşı pasaportu" tartışmalarına ilişkin olarak, "Güzel kardeşim… Sen önce Akp kongreleri yüzünden salgının merkez üssü haline gelen Karadeniz'e sağ salim git, koronadan ölmeden kendi ülkende seyahat etmeyi başar, Avrupa'yı sonra düşünürüz!" yorumunu yaptı.

Özdil yazısında, "Turizm sezonuna üç gün kala, Avrupa Birliği'nde yaşanan ve televizyonlardan bangır bangır naklen yayınlanan bu feci manzaralar, bütün dünyanın gözünün önünde oluyor. E hal böyleyken, herkes soruyor… Avrupa Birliği'nde 'aşı pasaportu'na hazırlık yapıldığı söyleniyor, sadece Avrupa Birliği tarafından onaylanan aşılara 'vize' verileceği konuşuluyor, Türk vatandaşlarına zaten şu anda bile Avrupa Birliği vizesi verilmiyor, vize randevusu bile verilmiyor, vizeler açılsa bile Çin aşısı olanlara Avrupa kapıları açılmayacak deniyor, doğru mu?" ifadesini kullandı.