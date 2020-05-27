Yılmaz Özdil’den “Allah çocuklarımın ömrünü alsın, size versin” eleştirisi: Dalkavuklara da kadro verilsin, yazıktır!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, AKP’nin 137. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin” sözlerini Osmanlı dönemindeki dalkavukları örnek göstererek eleştirdi.

Özdil, “Saray var. Soytarıları var. Fetvacıları var. Kapıkulları var. Mabeyinci var. Çeşnicibaşı var. Hekimbaşı var. Devlette devamlılık esastır…” diye yazdı.

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