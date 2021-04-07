Yılmaz Özdil: Darbe palavraları, sinsi sinsi Montrö'yü delmeye çalışırken suçüstü yakalanmış olmanın öfkesidir

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayımladığı bildirinin iktidar kanadında "darba çağrısı" olarak yorumlanmasına ilişkin olarak, "Darbe marbe palavraları, sinsi sinsi Montrö'yü delmeye çalışırken suçüstü yakalanmış olmanın öfkesidir, gerisi hikâyedir" dedi.

Özdil, "Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bilsin diye tekrar yazıyorum… Günümüzün Çaka Bey'i, varlığıyla onur duyduğumuz Atilla Kezek'tir. Montrö meselesiyle gözaltına alınan emekli amirallerin ortak özelliği, sadece feto kumpaslarının mağduru olmaları değildir… Atilla Kezek'in şahsında anlatmaya çalıştığım gibi, biat etmeyen ruhtur. Teslim olmayan karakterdir" dedi.

Özdil, "Emekli olduktan sonra süklüm püklüm kenara çekilmek yerine, vatan için elini taşın altına koymaya devam eden, maruz kaldığımız tehlikelere karşı bilgisini, tecrübesini ortaya koyarak, hayatını ortaya koyarak, bizler için kendi ailelerini bile riske ederek, milleti uyarmaya devam eden kahraman yürektir" ifadesini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek: Ne darbesi! Bunun karşısında ilk biz dururuz! Asla! Bu ülke darbelerden çok çekti