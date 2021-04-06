Gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek: Ne darbesi! Bunun karşısında ilk biz dururuz! Asla! Bu ülke darbelerden çok çekti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, “Amirallerin WhatsApp grubunda değilim. Gönderdiler, 'Katılırım' dedim. Bir amiralin sarıkla görüntülerinin çıkması rahatsızlık yarattı. Montrö ile ilgili sözler olunca hassasiyetlerimizi ifade etmek istedik” ifadelerini kullandı. Darbe çağrışımı suçlamalarına ilişkin de konuşan Kezek, "Öyle bir şey olabilir mi! Ne darbesi! Bunun karşısında ilk biz dururuz! Asla! Bu ülke darbelerden çok çekti" dedi.

Eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı. “Montrö, Karadeniz'de gemi sayısını, savaş gemilerinin süresini belirten anlaşmadır. Kanal İstanbul'dan dolayı Montrö ortadan kalkmaz ama bunu gündeme getirebilir. Romanya ve Bulgaristan, ABD'nin üssü haline geldi. Aklına insanın şu geliyor. 'Bu amirallere haddini bildirin' mi dedi, Amerika?” diyen Kezek, açıklamanın zamanlamasına ilişkin olarak, “Zamanlama yanlış. Milletin eline malzeme vermek oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"Darbe çağrışımı olur mu ya! Darbeye karşıyız"

Kezek, darbe çağrışımı suçlamalarına ilişkin olarak da şunları ifade etti:

“Darbe çağrışımı olur mu ya! Darbeye karşıyız. İktidarın sandıktan çıkıp gelmesini ve öyle gitmesini savunan kişileriz. Oradaki amiralleri öyle yaftalayıp FETÖ marifetiyle hapse attılar. Çoğu 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı ülkeyi savunmuş insanlar. Öyle bir şey olabilir mi! Ne darbesi! Bunun karşısında ilk biz dururuz! Asla! Bu ülke darbelerden çok çekti.”

FETÖ iddialarına da yanıt veren Kezek, “Yüzde 90'ı FETÖ'nün hedefindeki adamlar. FETÖ ile ilgisi olan bir adam bulsunlar, asarım kendimi” dedi.