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Gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek: Ne darbesi! Bunun karşısında ilk biz dururuz! Asla! Bu ülke darbelerden çok çekti

"Zamanlama yanlış, milletin eline malzeme vermek oldu"

06 Nisan 2021 07:56

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, “Amirallerin WhatsApp grubunda değilim. Gönderdiler, 'Katılırım' dedim. Bir amiralin sarıkla görüntülerinin çıkması rahatsızlık yarattı. Montrö ile ilgili sözler olunca hassasiyetlerimizi ifade etmek istedik” ifadelerini kullandı. Darbe çağrışımı suçlamalarına ilişkin de konuşan Kezek, "Öyle bir şey olabilir mi! Ne darbesi! Bunun karşısında ilk biz dururuz! Asla! Bu ülke darbelerden çok çekti" dedi.

Eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı. “Montrö, Karadeniz'de gemi sayısını, savaş gemilerinin süresini belirten anlaşmadır. Kanal İstanbul'dan dolayı Montrö ortadan kalkmaz ama bunu gündeme getirebilir. Romanya ve Bulgaristan, ABD'nin üssü haline geldi. Aklına insanın şu geliyor. 'Bu amirallere haddini bildirin' mi dedi, Amerika?” diyen Kezek, açıklamanın zamanlamasına ilişkin olarak, “Zamanlama yanlış. Milletin eline malzeme vermek oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"Darbe çağrışımı olur mu ya! Darbeye karşıyız"

Kezek, darbe çağrışımı suçlamalarına ilişkin olarak da şunları ifade etti:

“Darbe çağrışımı olur mu ya! Darbeye karşıyız. İktidarın sandıktan çıkıp gelmesini ve öyle gitmesini savunan kişileriz. Oradaki amiralleri öyle yaftalayıp FETÖ marifetiyle hapse attılar. Çoğu 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı ülkeyi savunmuş insanlar. Öyle bir şey olabilir mi! Ne darbesi! Bunun karşısında ilk biz dururuz! Asla! Bu ülke darbelerden çok çekti.”

FETÖ iddialarına da yanıt veren Kezek, “Yüzde 90'ı FETÖ'nün hedefindeki adamlar. FETÖ ile ilgisi olan bir adam bulsunlar, asarım kendimi” dedi.

Ne olmuştu?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi tartışmayı başlatmıştı. Şentop, söz konusu TV programında herhangi bir sözleşme ismi zikretmediği görüşünü dile getirirken “Ortalama zeka seviyesini düşünerek konuşuyoruz. Bunun altında olanlar için benim yapabileceğim bir şey yok” demişti.

Şentop’un açıklamaları tartışılmaya devam ederken 103 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın "sarık ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı.

Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “04/04/2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve ‘103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla re'sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

10 emekli amiral gözaltına alınırken, evlerinde arama başlatıldı. Dört amirale de 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.
Atilla Kezekbildirimontröhaber
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