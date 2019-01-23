Yılmaz Özdil: Cumhuriyet tarihinin gördüğü en alçakça sosyal medya saldırısından bizi koruyanlara çok teşekkür ederim

Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı Mustafa Kemal kitabının 1881 adet basılan koleksiyon eseri bugün saat 09:05'te Kırmızı Kedi Yayınevi aracılığıyla satışa çıktı. Yoğunluk yüzünden internet sitesi çöktü, telefonlar kilitlendi. 1881 adetle sınırlı koleksiyonluk özel baskısı kısa sürede tükendi. Mustafa Kemal’in koleksiyon serisinden bir kitabı da sergilenmek üzere kendisi satın alan Yılmaz Özdil, "Cumhuriyet tarihinin gördüğü en alçakça, en adice hem de planlı ve organize sosyal medya saldırısından bizi koruyan bizi savunan yurtseverlere çok teşekkür ederim" dedi.

Sabah saatlerinde yaklaşık iki saat süren siber saldırı ve okurların yoğun ilgisi ile sistem bir süre trafiğe kapalı kaldı. IT uzmanlarının zamanında müdahalesi sonucu sistemin yeniden aktif hale getirilmesiyle saat 09.05'te arayan okurların satış işlemleri saat 12.30'da tamamlandı. Sabah saat 09.05 itibariyle toplam 54 bin 702 kişi aynı anda Kırmızı Kedi'nin web sayfasını ziyaret ederken okur temsilcilerine düşen telefon sayısı da 7 bin 500'ün üzerinde oldu.

Canlı yayından takip etti

Yılmaz Özdil de Kırmızı Kedi Yayınevi’nin Beylikdüzü’nde bulunan merkezinden canlı yayında gelişmeleri takip etti. ‘Mustafa Kemal’ kitabının koleksiyon serisinden bir kitabı da kendisi satın alan Yılmaz Özdil kitabı aldıktan sonra sozcu.com.tr mikrofonlarına konuştu.

“Cumhuriyet tarihinin gördüğü en alçakça saldırısı”

“Mustafa Kemal'in koleksiyon serisinden edinebilen 1881 şanslı kişiden bir oldum” diyen Özdil şunları söyledi:

“Bu kitaba başladığı saniyeden itibaren gördüğümüz ilgi bu hadisenin sosyal medya saldırılarında anlatılmaya çalışıldığı gibi aslında fiyatla ilgili olmadığını, Mustafa Kemal sevgisini yüceltme, Mustafa Kemal fikrini onurlandırma ve duruşunun fiyatının olmadığını gösterdi. Aslında hadisenin fiyatla ilgili olmadığını sanıyorum sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya gösterdik. Gerçekten hem bu kitabı yazan, hem de bu kitaba şuan da sahip olan biri olarak çok mutluyum.”

“Benim bu aldığım kitap bugünden itibaren Kırmızı Kedi Yayınevi'nin Beşiktaş mağazasında özel bir platformda sergilenecek. Elbette kitap koleksiyon değeri taşıdığı için, çok özel bir malzemeyle, çok farklı matbaacılık teknikleriyle basıldığı için herkesin ulaşabileceği bir fiyat değildi. Bu nedenle kitaba 17 buçuk liradan ulaşan bütün yurttaşların görebileceği bir yere koymayı düşündük. Umuyoruz ki bu kitabı gerçekten öğrenci harçlığıyla alan gençlerimiz de bu koleksiyon kitabın varlığıyla gurur duyuyorlar. Bunu hep beraber Beşiktaş mağazasında yaşayabileceğiz. Kırmızı Kedi Yayınevi'ne, bütün burada çalışan arkadaşlara ve her şeyden önemlisi Atatürkçülere, bizi yalnız bırakmayanlara, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en alçakça, en adice hem de planlı ve organize sosyal medya saldırısından bizi koruyan bizi savunan yurtseverlere çok teşekkür ederim.”

Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Hepkon : Türk yayıncılık tarihi için bir ilk

Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon ise yaptığı açıklamada, “Türk yayıncılık tarihi için bir ilk. Bu tarihi anı burada bütün arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. uzun süredir yayıncılıkla uğraşıyoruz. Bu güne kadar bir şeyler yapmaya çalıştık ama bugün yaşadığımız benim için de bir ilk. Bilinmeyen topraklara hep birlikte adım atıyoruz. Türkiye’de ne bugüne kadar böyle bir kampanya yapıldı, ne bu kampanya karşı böyle bir karalama ve linç kampanyası yürütüldü ne de bu linçe karşı böyle müthiş bir tepki oluştu. Başta Yılmaz Özdil olmak üzere bu işte emeğe geçen herkese ve 4 gündür süren linç ve psikolojik savaşa rağmen bizi yalnız bırakmayan okurlarımıza çok teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti