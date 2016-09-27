Yılmaz Özdil: Çıkaralım bir KHK, yükseltelim notumuzu en yükseğe, görsün gününü Moody's!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili olarak "Bence hiç takmayalım kafamıza. Çıkaralım bi kanun hükmünde kararname, yükseltelim notumuzu en yükseğe, görsün gününü, bak bi daha yapıyor mu Moody's!" dedi.

Özdil yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de darbe girişimi yaşansa, insanların üstüne uçaklarla ateş açılsa, meclis bombalansa, olağanüstü hal ilan edilse, 25 bin kişi tutuklansa, 50 bin kişi gözaltına alınsa, 75 bin öğretmen savcı hakim polis işten atılsa, futbolculardan baklavacılara kadar herkes terörist diye içeri tıkılsa, mala mülke el konsa, 60 bin kişinin pasaportu iptal edilse, damat bulunamazsa kaynana kelepçelense, oğlu yakalanamazsa babası enselense, belediyelere kayyum atansa, milletvekilleri savcılığa çağırılsa, herkes birbirini gammazlasa, cumhurbaşkanı bile at izi it izine karıştı dese, tanklarla Suriye'ye girsek, topraklarımıza füze atılsa, apocular fetocular yetmiyormuş gibi, ülke nüfusunun yüzde sekizi IŞİD'e sempati duysa, bi derece"

Yılmaz Özdil'in "Şerefsiz Moody’s" başlığıyla yayımlanan (27 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Neymiş efendim…

Moody's notumuzu düşürmüş.

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Şerefsiz bu Moody's.

*

Türkiye'de darbe girişimi yaşansa, insanların üstüne uçaklarla ateş açılsa, meclis bombalansa, olağanüstü hal ilan edilse, 25 bin kişi tutuklansa, 50 bin kişi gözaltına alınsa, 75 bin öğretmen savcı hakim polis işten atılsa, futbolculardan baklavacılara kadar herkes terörist diye içeri tıkılsa, mala mülke el konsa, 60 bin kişinin pasaportu iptal edilse, damat bulunamazsa kaynana kelepçelense, oğlu yakalanamazsa babası enselense, belediyelere kayyum atansa, milletvekilleri savcılığa çağırılsa, herkes birbirini gammazlasa, cumhurbaşkanı bile at izi it izine karıştı dese, tanklarla Suriye'ye girsek, topraklarımıza füze atılsa, apocular fetocular yetmiyormuş gibi, ülke nüfusunun yüzde sekizi IŞİD'e sempati duysa, bi derece…

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Ortada fol yok yumurta yokken, sen neyin endişesine kapılıp notumuzu düşürüyorsun a vicdansız?

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Geleceğe dair karamsarlıklar tavan yapsa, parası pulu olanlar bi yolunu bulsak da buralardan vınlasak, kapağı ABD'ye atsak, Malta'dan vatandaşlık alsak, Yunanistan'dan oturma izni koparsak diye uğraşsa, acaba İspanya'dan ev alana çalışma izni veriliyor mu diye kafa yorsa, turizmde tarihin en kötü yaz sezonunu geçirsek, geçen seneye göre dokuz milyon daha az turist gelse, en az 12 milyar dolar kaybetsek, buna mukabil, işsiz güçsüz, okuma yazma bile bilmeyen üç milyondan fazla Suriyeli elini kolunu sallaya sallaya bize girse, bu Suriyelilere şimdilik 25 milyar dolar harcasak, bundan böyle kaç milyar dolar daha harcayacağımız belli olmasa, belki birazcık sıkıntı var denilebilir, ama… Memleketimiz güllük gülistanlıkken, sen hangi hesaba dayanarak bize düşük not veriyorsun be utanmaz?

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Saman bile ithal etsek mesela, altı milyon kişimiz işsiz olsa, 2002 yılında 12 milyon kutu kullanırken, bugün 55 milyon kutu antidepresan kullansak, üç milyon aile bankalara borcunu ödeyemediği için kara listede yeralsa, 2002 yılında 10 milyonken, bugün 24 milyon icra dosyası olsa, ithalat bıçak gibi kesilse, ihracat adeta çakılsa, hal böyleyken, küresel yolsuzluk listesinde Meksika'nın arkasından dünya ikincisi olsak, gelir dağılımı adaletsizliğinde Avrupa şampiyonu olsak, herhalde eşek değiliz, elbette biz de evhamlanırız, fakat… Elle tutulur gözle görülür en ufak bi pürüze rastlanmıyorken, sen ne demeye notumuzu kırıyorsun bre haysiyetsiz?

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Türkiye'de patlayıcı maddeyle katledilen sivillerin sayısı, geçen seneye oranla yüzde 7 bin 682 artsa, ana muhalefet partisi liderine roketle suikast düzenlense, öğretmenler apocu, valiler fetocu çıksa, muhtemelen biz de tedirgin olup, güvenlik kaygısına kapılırız… Laik okullar zart diye imam hatipe çevrilse, çocuklar zorla imam yapılsa, bebelere mecburen Arapça öğretilse, cumhurbaşkanlığı sarayının camisinde zikir çekilse, laik anayasa üzerine yemin eden TBMM başkanı, anayasada laiklik olmamalı dese, Suudi Arabistan saatine uyalım diye, çaktırmadan kış saati uygulamasını iptal etsek, mutlaka biz de kuruntu yapıp, rejimin geleceğiyle alakalı huylanırız, ancak… Tasalanmamızı gerektirecek en ufak bi emare bile görünmezken, Finlandiya'dan huzurlu, Danimarka'dan refah, Norveç'ten mutlu yaşadığımız şu günlerde, sen kimlerden talimat alıp, hangi karanlık odakların aklına uyup bizim notumuzu düşürüyorsun, behey izansız?

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Neymiş efendim…

Moody's notumuzu düşürmüş.

*

Bence hiç takmayalım kafamıza…

Çıkaralım bi kanun hükmünde kararname, yükseltelim notumuzu en yükseğe, görsün gününü, bak bi daha yapıyor mu Moody's!