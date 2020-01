Yılmaz Özdil: Cihatı 'dinimizin temel ibadeti' diye müfredata monte edenler, cihatçı John'u da öğretsin!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Milli Eğitim Bakanlığı'nca müfredata konulan 'Cihat'la ilgili olarak "Cihatı 'dinimizin temel ibadeti' diye müfredata monte edenler, cihatçı John'u da öğretsin" yorumunda bulundu.

Özdil, "Atatürk'ü müfredattan çıkaran kindar nesiller yüzünden… 23 Nisan cennetinden, hangi cehenneme sürüklendiğini bilsin çocuklarımız" diye yazdı.

Özdil'in Sözcü gazetesinde ( 25 Temmuz Salı) yayımlanan yazısı şöyle:

Orta sınıf bir ailenin oğluydu.

Babası minibüs şoförüydü.

Annesi ev hanımıydı.

En büyük hayali

futbolcu olmaktı.

Mezuniyet yıllığındaki “30 yaşında ne olmak istiyorsunuz?” sorusuna “santrafor olmak” cevabını vermişti, Manchester

United taraftarıydı.

En sevdiği çizgi film The Simsonps'tı, en sevdiği müzik grubu S Club 7'ydi, her çocuk gibi cips yemeye bayılırdı, kötü alışkanlığı yoktu, sigarayı mesela, denemişti ama tiryakisi olmamıştı.

Çalışkan bir öğrenciydi, üniversiteye girdi, bilgisayar programcılığı okudu, arkadaşları arasında popülerdi, eğlenmeyi seven, kimsenin kalbini kırmayan bir gençti, doğu Londra aksanıyla konuşuyordu, Beatles'ın efsane solistinden öykünerek “John” lakabıyla tanınıyordu, üniversiteden mezun olana kadar kırmızı ışıkta geçmişliği bile yoktu, ömrü boyunca en ufak suça karışmamıştı.

*

Cellat oldu!

*

İnsanların diri diri

gırtlağını kesti.

Kendisi gibi düşünmeyenlerin

kafasını, tırtıklı bıçakla gövdesinden ayırdı.

IŞİD kasabıydı.

Kafaları kopartarak, o kafalardaki beğenmediği fikirleri yokedeceğini zannediyordu.

*

Cihatçı John.

*

Cihat kavramını

“dinimizin temel ibadeti” diyerek müfredata monte edenler, cihatçı John'u da öğretsin mutlaka…

Sıradan, normal bir

çocuğun, “cihatçı” sıfatını benimsedikten sonra, “ibadet” ettiğini düşünerek, ne hale geldiğini de öğretsin.

*

Atatürk'ü müfredattan çıkaran kindar nesiller yüzünden… 23 Nisan cennetinden, hangi cehenneme sürüklendiğini bilsin çocuklarımız.