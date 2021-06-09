Yılmaz Özdil: Bugün oluşan devasa bataklığın yanında Susurluk bile bir avuç balçık değil miydi?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 9 videoda ile sürdüğü iddiaları tartışılmaya devam ederken, kaleme aldığı bugünkü yazısında, "Kara para dünyasının tabakhanesi olarak kullanılan Man adasının, Malta adasının, Panama'nın lağımları, arıtma yapılmadan demokrasimize bağlandı, Rıza Sarraf gibi tiplerin, kendi pisliklerini Türkiye'ye boşaltmalarına izin verildi, demokrasimizi foseptik çukuru gibi kullanmalarına gözyumuldu… Maalesef olacağı buydu" değerlendirmesinde bulundu.

Özdil, "Bugün oluşan devasa bataklığın yanında, Susurluk bile bir avuç balçık değil miydi?" diye sordu.

"Denizlerimizden adeta suratımıza tükürür gibi fışkıran müsilaj, bana sorarsanız kendimize gelmemiz için ilahi bir mesaj" diyen Özdil, "Bu ülkenin geleceğine dair tertemiz hayallerimizi, pırıl pırıl umutlarımızı, rol model demokrasimizi, pislik tabakası gibi, kirli bir örtü gibi kaplayan 'siyaset salyası'yla mücadele etmek zorundayız" dedi.

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