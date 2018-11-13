Yılmaz Özdil: Bu Diyanet İşleri Başkanı'na karşı Anadolu fetvası verilmesi lazım

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, İslamcı yazar Kadir Mısıroğlu'nu 10 Kasım'dan 1 gün önce ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a karşı Anadolu fetvası verilmesi gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı" diyen Kadir Mısıroğlu'na “Geçmiş olsun” ziyâretinde bulunmuştu.

Ziyaretin ardından Erbaş'a birçok kesimden tepki gelmişti. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de Erbaş'a sert ifadelerle yüklendi. Kurtuluş Savaşı yıllarındaki olaylardan bahseden Özdil, Erbaş'a, "Ertuğrul Gazi türbesinin kirletilmesinden Anadolu kadınının namusuna el uzatılmasına kadar yaşananları da silsile halinde ve resmen 'onore' etti" dedi.

"Bu diyanet işleri başkanına karşı Anadolu fetvası verilmesi lazım" başlıklı yazısında Özdil şunları kaydetti:

"Atatürk'ü hutbelerden çıkaran diyanet işleri başkanı, resmi kıyafetiyle giderek, sadece bu meczubu ziyaret etmiş olmadı…

Mustafa Sabri'den Dürrizade'ye, Ertuğrul Gazi türbesinin kirletilmesinden Anadolu kadınının namusuna el uzatılmasına kadar yaşananları da silsile halinde ve resmen 'onore' etmiş oldu!"