Yılmaz Özdil: Bu arkadaş Tayyip Erdoğan'a 100 kıtalık şiir yazdı; ODTÜ'ye rektör yapsınlar

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, TELE 1'de katıldığı programda Boğaziçi'ne atıf yaparak; "Benim de aslında bir rektör adayım var. Bu söyleyeceğim arkadaşı ODTÜ'ye rektör yapsınlar. Diyarbakır Dicle Üniversitesi öğretim üyesi bir akademisyen arkadaş var. Bu arkadaş Tayyip Erdoğan'a 100 kıtalık şiir yazdı. Şiirin ismi 'Sana ömrümden ömür vermek isterim'. Tam rektör olacak adam" dedi.

Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasI büyük tepki toplamış; üniversitede öğrenciler eylem başlatmışlardı.

TIKLAYIN: Dicle Üniversitesi Almanca Bölümü öğretim üyesi Demir’den Erdoğan’a “Sana Ömrümden Ömür Vermek İsterim” isimli 100 kıtalık şiir