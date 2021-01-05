Dicle Üniversitesi Almanca Bölümü öğretim üyesi Demir’den Erdoğan’a “Sana Ömrümden Ömür Vermek İsterim” isimli 100 kıtalık şiir

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Almanca Bölümü öğretim üyesi İbrahim Halil Demir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 kıtalık “Sana Ömrümden Ömür Vermek İsterim” isimli şiir yazdı.

Yazdığı 100 kıtalık şiiri Erdoğan'a okumak istediğini söyleyen Demir, “16 bin kıtaya yakın şiirlerim var, bunlardan 100 kıtasını özellikle çok sevdiğim, hatta ömrümden ömür vermek istediğim asrın siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan'a yazdım. Ben ona olan sevgimi kelimelerle kesinlikle anlatamam. Ben çok duygusal bir insanım, bu memleketime kim bir çivi çakmış ise, onun zikrine ve fikrine bakmadan canı gönülden tebrik ederim.” dedi.

Demir, “19 yıldır Tayyip Erdoğan'ın bu cennet ülkeme yaptığı icraattan dolayı hayranlığım çok fazladır. Marmara'dan Avrasya'ya ve dünyanın en uzun boğaz köprüsünü Çanakkale'ye yapması beni çok fazla mutlu ediyor. Siyaseti sevmiyorum ama Tayyip Erdoğan'a ömrümden ömür verecek kadar hayranlığım, muhabbetim, sevgim ve saygım var.” diye konuştu.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Demir, “Yaşarken, ölmeden önce 100 kıta yazdığım şiirin tamamını bizzat elim ile takdim etmek ve onu kucaklayarak muhabbet etmek istiyorum” ifadesini kullandı.