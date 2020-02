Yılmaz Özdil: Bir millet kendine 16 yıl boyunca bunları söyletir mi, ne anamız kaldı ne oramız!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan'ın "ananı da al git", "camileri ahır yaptılar" ifadelerini hatırlatarak, "16 yıl. Ne anamız kaldı, ne oramız. Dedirtme artık lütfen. Sustur artık" diye yazdı.

Yılmaz Özdil'in Sözcü'deki yazısı şöyle:

* Ananı da al git. * Başbakan sensin ister asarsın ister kesersin. * Ben bu Anayasa'yı tanımıyorum. * Camileri ahır yaptılar. * Erken seçim vatana ihanettir. * Türkiye'de işsizlik olduğuna inanmıyorum. * Kadın erkek eşitliği fıtrata ters. * Tayyip Erdoğan bizim için ikinci peygamber gibidir. * Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalışıyorlar. * Gemi var gemicik var, oğlumunki gemicik. * Hasan Karakani hazretlerinin yanına ucube dikmişler. * Dolardan bize ne, dolsa nolur dolmasa nolur. * Bin odalı diyorlar, yanlış biliyorsunuz, bin 150 küsur odalı. * Benim amacım şehit olmaktır. * Ankara saldırısı sonrası oylarımız yükseliyor. * İki dünya lideriyle görüşecektim ama telefonlarını kapatmışlar. * Bizden önce halk selamünaleyküm demeye çekiniyordu. * Sokağa çıkmak demokratik hak değildir. * Muhterem Fethullah hocaefendi… Ne istediniz de vermedik? * Çernobil'in kansere bir etkisi yok. * Babalar gibi satarız. * Madenciler güzel öldüler. * Pirinç bulamıyorsanız bulgur yiyin. * Allianoi diye bir yer yok. * Şişli ile Şemdinli aynı imkanlara sahip. * Böyle sanatın içine tükürürüm. * Dindar cumhurbaşkanı seçeceğiz. * Polise karşı aşırı şiddet kullanıldı. * Recep Tayyip Erdoğan benim atamdır. * Karakteri bozuk şehit babaları da var. * Alkol içmeyin, üzüm yiyin. * Askerlik yan gelip yatma yeri değildir canım kardeşim. * Bu zamlar hep halkın sağlığı için. * 40 sene bizi fişlediler, şimdi sıra bizde. * Ak partiye karşı çıkanların kanı bozuk. * Türkiye müslüman bir ülke, mucit çıkaramaz. * Kadına şiddet abartılıyor. * Asfaltı tuzladık, inanmayan yalasın. * Gelecek başbakanın profili daha düşük olacak. * Bize attıkları yumurtaları yeselerdi beyinleri gelişirdi. * Canlı bombaların tek tek hepsinin isim listesi elimizde ama, eylem yapmadan tutuklayamayız, Türkiye sebepsiz yere insanların tutuklanabileceği bir yer değil. * İsviçre bankalarında bir Allah kuruşu param yok. * GDO insana zarar vermez. * Türkiye'deki müslüman çoğunluk dinini yaşayamıyor. * Amerika'da Hollywood varsa, Hindistan'da Bollywood varsa, Mardin'de de Mardinwood olacak. * Memur zeytini bir lokmada yemesin. * Milli içkimiz ayrandır. * Uzay gemisi yapmamızı engelliyorlar. * Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim. * Hayır diyen darbecidir. * Ben bilmem büyüklerim bilir. * Kızlar okuyunca erkekler evlenecek kız bulamıyor. * İstanbul'a ihanet ettik, etmeye devam ediyoruz. * Türk Arapsız yaşayamaz. * Başbakanımıza dokunmak bile ibadettir. * Pantolon paçalarını çoraba sokun. * 68 kuşağı bu memleketin başına bela olmuştur. * Marmaray'ı çoktan bitirecektik, yok arkelolojik şey, yok çanak çömlek çıktı… * Örtüsüz kadın ya satılıktır, ya kiralıktır. * Bunlar zam değil güncelleme. * Biz Ak partiyiz, bize Akp diyenler edepsizdir, iftiracıdır. * Meclise şalvarla gelebilmeliyim. * Gençliğe Hitabe ayet mi? * Kömür yerine kozalak mı dağıtalım? * Engellileri adam yerine koyduk. * NASA kim oluyor, biz onlardan iyiyiz. * Anayasa'da laiklik olmamalı. * Füzeler tabii ki düşecek, yerçekimi var. * Mavi Marmara giderken bize mi sordu. * Darbeyi eniştemden öğrendim. * Bunlar Cumhuriyet bayramında vals yaptılar, milleti taciz ettiler. * Hamdolsun başardık, AB'ye tam üyelik hükümetimize nasip oldu. * Facebook filan falan, bunlar çirkin, berbat teknoloji. * Gözlerin görmediği halde sana iş vermişiz. * Yunan tarihinde Ege'de Türklerle savaş yok, Türk şehitlikleri düzmece. * Akdeniz beyaz deniz, white sea olarak adlandırılır. * Amerika'yı Kolomb keşfetmedi. * Beyin kanaması geçirdim, 20 gün yoğun bakımda kaldım, öbür dünyaya gittim geldim, rahmetli dedeleriniz Tayyip Erdoğan'a oy vermenizi söylediler. * Pierre Loti tepesi'nin adı İdris-i Bitlisi olsun. * Nerden bileyim beni görünce sevindiğini, bir takla at da göreyim bakayım. * Terör örgütüyle görüştüğümüzü iddia edenler şerefsizdir. * İstesek üç ayda yerli uçak yaparız. * Enkaz kaldırma işinde dünya lideriyiz. * İstanbul'da artık trafik kilitlenmiyor. * Ak parti mitingine gitmek farzdır. * Afedersin çok daha çirkin, Ermeni diyenler oldu. * Biber gazımız organiktir. * Yemek programı yapan yabancılar ajan. * Bilişim işine fazla kafa yorarsan sıyırırsın, bulut sistemi dedikleri bir şey var, herkes oraya bir şey atıyor, gelen oradan işine yarayanı alıyor kullanıyor, abur cubur dolduruyorsun, nimetlerinden kullanıp işini göreceksin, kafayı taktın mı o zaman işin kötü, çok fazla hikmetine fazla şey yapmamak lazım. * Atanamamış öğretmenler diye uyduruk bir sorun çıkardılar. * Geçen gün kamyon sürdüm, Leonardo da vinci. * Biliyorsunuz kendisi Alevi'dir. * Her kürtaj Uludere'dir, sezaryen cinayettir. * Türkiye'de vergi yükü yüksek değil. * İşten çıkarıların işçilerin “ben şu kadar çalıştım, emeğimin karşılığını aldım, teşekkür ederim” demelerini beklerdim. * Tabela dar geldi TC'yi attık. * Neden zorunlu kimya dersi, matematik dersi tartışılmıyor da, din dersi tartışılıyor? * 1923'te darbe yapıp Cumhuriyet'i kurdular. *Uzaya güneş panelleri yerleştireceğiz, bunlarla elektrik üretip, radyo frekans dalgalarıyla yeryüzüne ulaştıracağız. * Almanya araba yapıyor, biz de daha bir araba yapamadık, utanmıyor muyuz, yazıklar olsun şu CHP'ye. * 2071'de küresel güç olacağız. * Gençlerimiz dindar olmasınlar da tinerci mi olsunlar. * Hayvanlara tecavüz edenlere bir şans daha verelim. * Hes'ler tabiatı tahrip etmiyor. * Bakara makara. * Türk yoktur. * Eğitim için Batı'ya gidenler ajan oluyor. * Ebola virüsü aslında göründüğü kadar kötü bir şey değil, Allah göstermesin bulaşınca öldürüyor. * Reyhanlı'da bomba patladı, düğünümüzün tadını kaçırdı. * İş kazaları medeniyet göstergesidir. * Tecavüze uğrayanlar doğursun, gerekirse devlet bakar. * Mustafa Kemal'in verdiği zararı Yunan vermedi. * Gazetecileri tasmalarından kurtardık. * Tatil imkanı olan İstanbullular İstanbul'u terkederlerse İstanbullular rahat eder. * Batı'nın özlemini duyduğu demokrasi bizde var. * İmralı'yla müzakereler şehitlerimizin yattıkları yerden sevineceği bir süreçtir. * Hindistan'da Pakistan'da olur böyle şeyler. * 1924 yılında camiler kapatıldı, Çanakkale'de Bursa'da genelev olarak kullanılan camiler var. * Yat sahibi olmak lüks değildir, ihtiyaçtır. * Kuvvetler ayrılığı önümüze engel oluyor. * Asgari ücretle geçinilmez diye bir şey yok, gayet güzel geçinilir, ekmeğin fiyatı belli, zeytinin fiyatı belli, asgari ücret büyük paradır. * İki ayyaş… * Kendi birleşmiş milletler örgütümüzü kurarız. * Geçilemeyen Çanakkale şimdi dört dakikada geçilecek. * Biz çevrecinin daniskayız be. * Mahkemenin söz söyleme hakkı yoktur, söz söyleme hakkı din ulemasınındır. * Trafoya kedi girdi. * Eyyy Nobel sen nasıl ödül dağıtıyorsun? * Başkanlık sistemi bizim genlerimizde var. * Türk medyası en özgür dönemini yaşıyor. * Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan lider. * Seçimler huzurlu geçsin diye twitter kapatıldı. * Anıtkabir'i de yıkarız elhamdülillah. *Türkçe'yle felsefe yapamazsınız. * Yolsuzluğa hırsızlık demek, dinen iftiradır. * Bir kaç Mehmet öldü diye Meclis toplanmaz. * 600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi. * Vampir. * Cibilliyetsiz. * İki cihanda lekeli. * Bakın raflarda kafatasları var, işte vesika burada, reisicumhur Mustafa Kemal, İsmet paşanın başbakan olarak imzası var, insani midir, vicdani midir? * Dersim'de çocukları öldürme emri veriliyor, dere içinde titreşe titreşe bekleşen masumların işi bitiriliyor, Seyid Rıza'nın hikayesi yürek burkucudur. * Evladı yok, çoluk çocuk nedir bilmez. * Rıza bey hayırsever işadamıdır. * 17 Aralık insanların günah işleme özgürlüğüne müdahaledir, Allah'ın hududuna müdahaledir. * Binali kalırsa yaşadık, milletin orasına koyacağız. * Türkiye bağırsaklarını temizliyor. * Ben bu ülkede cahil, okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum, ülkeyi ayakta tutacak olan cahil halktır. * Ha nükleer santral kurmuşsuz, ha evine mutfak tüpü bağlatmışsın, riski aynı. * Üç saatte Şam'a gireriz. * Tayyip Erdoğan beye baktığım zaman, parkasız Deniz Gezmiş görüyorum. * 16 yılda 4 milyar 39 milyon fidan diktik. * Hazreti Nuh'un cep telefonu vardı. * Ketçap şehvet uyandırır. * Kimse Atatürk demesin, Türk demesin, orijinali Yunan, keşke Atatürk olmasaydı. * Siyasi hayatımda ne aldanan oldum, ne aldatan oldum. * Şahsım başta olmak üzere aldatıldık. * Ben çobanım.

16 yıl…

Ne anamız kaldı, ne oramız.

Dedirtme artık lütfen.

Sustur artık.