Yılmaz Özdil: Bir haftadır anlatıyorlar; Kiev şöyle Harkov böyle, Zelenski çok t.şaklı adam filan...

Yılmaz Özdil, geçen yıllarda önemli Rus isimlere yapılan suikastleri ve Almanya'da Angela Merkel'in halefi Olaf Scholz'un Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle durdurduğu Kuzey Akım 2 projesine dikkat çekerek, "Savaşı hâlâ Ukrayna'da zannediyorlar" dedi.

Özdil, Kuzey Akım 2 sürecinin sürdüğü 2018 yılında Sergey Skripal isimli çifte casusun Sovyet yapımı Noviçok sinir gazıyla zehirlenmesiyle başlayan uluslararası krizi hatırlattığı bugünkü yazısında, söz konusu projenin Almanya ayağında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonraki gelişmelere dikkati çekti.

Özdil, "Bir haftadır seyrediyoruz sayın televizyonlarımızı. Bir haftadır anlatıyorlar. Kiev şöyle Harkov böyle, Zelensky çok t.şaklı adam filan… Savaşı hâlâ Ukrayna'da zannediyorlar" yazdı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

İşte bu skandal nedeniyle, Almanya'nın Skripal suikastından sonra ne yapacağı merak ediliyordu.

Almanya mecbur kaldı, dört Rus diplomatını sınırdışı etti.

Ama… Kuzey Akım 2 projesini durdurmadı.

Boru hattının inşaatı devam etti.

Merkel hem NATO ve Avrupa Birliği'nin yanında duruyor, hem de doğal olarak Almanya'nın

çıkarlarını düşünüyordu.

Merkel'i ne Obama, ne Trump, ne de Biden ikna edebilmişti.

Kuzey Akım 2 hattı, Almanya için hayati önemdeydi, Merkel ısrarla vazgeçmiyordu.

***

Amerikan istihbaratının Merkel'in telefonlarını gizli gizli dinlemesinin temel sebebi buydu. Merkel

kukla olmayı kabul etmiyordu, bu yüzden “şüpheli şahıs” oluyordu!

***

Kuzey Akım boru hattının son parçası, ekim 2021'de yerine monte edildi.

Aralık 2021'de Merkel'in görev süresi bitti.

Sadece iki ay sonra…

Ukrayna meselesi patladı.

Şak…

Almanya'nın yeni başbakanı Kuzey Akım projesini durdurdu.

***

E hal böyleyken…

Bir haftadır seyrediyoruz sayın televizyonlarımızı.

Bir haftadır anlatıyorlar.

Kiev şöyle Harkov böyle, Zelensky çok taşaklı adam filan…

Savaşı hâlâ Ukrayna'da zannediyorlar