Yılmaz Özdil: Bilim Kurulu aslında 'ne biliim abi kurulu'ymuş!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarının arttığını hatırlatarak, "Bilim kurulu aslında 'ne biliim abi kurulu,'ymuş! Açılımın akiller heyeti neyse, virüsün bilim kurulu odur." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Yeni vaka sayısı artıyor. Ölüm sayısı artıyor. E, haliyle endişe ediyorsunuz. Salgının hangi boyutlara varacağını merak ediyorsunuz. İzah edeyim. Teee mart ayıydı. Salgın yeni başlamıştı. Televizyonlar bilim kurulu üyeleriyle doluydu. Sayın medyamız bilim kurulunu yere göğe sığdıramıyordu. Sabah programları, kadın programları, ana haber bültenleri, haber kanalları, istisnasız hepsinde, bilim kurulu 24 saat ekrandaydı. Asrın liderimiz filan ortadan kaybolmuştu. Habire bilim kurulu üyeleri konuşuyordu.- Dayanamadım… 'Açılımın akiller heyeti neyse, virüsün bilim kurulu odur' dedim." değerlendirmesinde bulundu.

Özdil, "Bilim kurulu üyelerinden Profesör Tevfik Özlü, itiraf etti. 'Bugüne kadar alınan kararları biz vermedik' dedi. 'Maçlar seyircili oynansın ya da oynanmasın, şurası açılsın ya da açılmasın gibi kararları bugüne kadar hiç almadık' dedi. 'Sosyal medyadan bana yazıyorlar, niye şöyle şöyle kararlar aldınız diye soruyorlar, biz karar filan almadık, yetkimiz yok' dedi. 'Salgını kontrol altında görmüyorum' dedi." ifadesini kullandı.

Özdil, "Bilim kurulu aslında 'ne biliim abi kurulu'ymuş! Teee mart ayında, işte tam olarak bunu anlatmaya çalışmıştım. Açılımın akiller heyeti neyse, virüsün bilim kurulu odur. Dolayısıyla… Salgının hangi boyutlara varacağını iş işten geçtikten sonra anca merak ediyorsanız… Testi kırılmadan önce sizi uyarmaya çalışanlara sormayacaksınız. Ne biliim kuruluna soracaksınız!" görüşünü savundu.

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