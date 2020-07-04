Yılmaz Özdil: Baro başkanlarının TBMM'ye alınmamasına baro başkanları adına sevindim!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşesinde dün AKP'nin sosyal medya düzenlemesine karşı çıkan baroların Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde gerçekleştirdiği eylemi değerlendirdi. Meclis' te şimdiye kadar yaşanan hırsızlık ve yolsuzluk olaylarını hatırlatan Özdil, "Baro başkanlarının TBMM'ye alınmamasına baro başkanları adına sevindim" diye yazdı.

Meclis'teki Vakıfbank şubesinin soyulmasını, kafeteryasındaki LÖSEV bağış kutusunun çalınmasını; Tbmm lokantasında yapılan yemeklerin, tatlıların Tbmm'nin makam araçlarıylaözel restoranlara götürüldüğünü hatırlatan Özdil, şöyle dedi:

"Çünkü, avukat cübbelerinde cep bulunmadığı için Tbmm'de dolaşan yankesiciler umduğunu bulamazdı ama… Maazallah iki tane gizli tanık ayarlayıp, “işte Tbmm'deki Vakıfbank'ı soyanlar” diye tutuklayabilirlerdi, baro başkanlarını!"

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