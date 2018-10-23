Yılmaz Özdil: Bana sorarsanız, içerdekiler bavulları toplamaya başlayabilir; af çıkmış bile

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yer vererek AKP- MHP arasında yaşanan 'af' tartışmasına yönelik, "Bana sorarsanız, içerdekiler bavulları toplamaya başlayabilir. Af çıkmış bile" dedi.

Yılmaz Özdil, MHP tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan af teklifi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatarak yazısında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Devlet Bahçeli hakkında “mehape'yi küçülten zat, uçma özürlü, ırkçı, alçak, adi, namert, siyasette çırak bile olamadı, ağzından salyalar akıyor, ikiyüzlü” demişti.

“Sayın Bahçeli'ye devlet adamlığı nedeniyle şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Kriz mriz sakın inanmayın, bizde kriz yok” demişti.

“Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz” dedi.

Dün… “Canım kardeşim boşuna uğraşma, biz cezaevine girenlerin kapısını rastgele açamayız, 50 bin uyuşturucu suçlusunun olduğu dönemde af çıkaramayız, o zaman adil hükümet olamazsınız, biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı bilinelim?” demiş oldu.

Bana sorarsanız, içerdekiler bavulları toplamaya başlayabilir.

Af çıkmış bile."

Yılmaz Özdil "Af’orizma" başlığıyla (23 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz