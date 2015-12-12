Yılmaz Özdil: Aziz Sancar Türkiye’ye geldiğinde tutuklanmazsa asıl o zaman Nobel almış kadar sevineceğiz gari

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Prof. Aziz Sancar'ın Nobel Kimya Ödülü'nü almasına ilişkin olarak, aynı günlerde Türkiye'de yaşanan bazı hadiseleri hatırlatarak, "E bu şartlarda, Türkiye’ye geldiğinde tutuklanmadan geri gönderebilirsek… Asıl o zaman Nobel almış kadar sevineceğiz gari" dedi.

Özdil'in Sözcü'de "Profesör Aziz Sancar" başlığıyla yayımlanan (12 Aralık 2015) yazısı şöyle:

Profesör Aziz Sancar’ın Nobel ödülünü aldığı gün… Adana’da bir öğretmen ilkokul öğrencilerini mezarlığa götürüp, ahiret, kıyamet ve yeniden dirilme konulu ders verdi, mezarlık adabını anlattı.

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ABD Kuzey Carolina Üniversitesi profesörü Aziz Sancar’ın Nobel ödülünü aldığı gün… ABD İstanbul başkonsolosluğu güvenlik tehdidiyle kapalıydı. Çünkü, Amerikan istihbarat teşkilatı CIA, köktendinci üç canlı bombanın Türkiye’de patlamak üzere olduğunu duyurdu. Canlı bombaları organize eden herifin, İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Çanakkale, Kayseri, Kilis, Mardin, Gaziantep ve Mersin’le telefon bağlantısı kurduğunu duyurdu. Özetle… Bu şehirlerimizin hepsinde IŞİD hücresi olduğunu duyurdu.

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Profesör Aziz Sancar’ın Nobel ödülünü aldığı gün… Bursa’da iki doktor, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde personel ve hastalara yönelik Kuran kursu açılması için resmi dilekçe verdi.

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Mardin doğumlu Profesör Aziz Sancar’ın Nobel ödülünü aldığı gün… Mardin Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı vardı.

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Profesör Aziz Sancar’ın Nobel ödülünü aldığı gün… Nobel Barış Ödülü’nü alan Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü, Amerikan CNN televizyonuna konuştu. Suriye meselesi sorulunca… “Türkiye’nin IŞİD’e her türlü desteği verdiğini zaten herkes biliyor” dediler.

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Profesör Aziz Sancar’ın Nobel ödülünü aldığı gün… Milli eğitim bakanlığı’nın “ilm-i hal” isimli kitabı, İstanbul Güngören’de 11 yaşındaki ilkokul öğrencilerine dağıtıldı. Bu kitapta… “Bir kadının yüzme, güneşlenme, kişisel bakım gibi sebeplerle, vücudunun göbek ile diz arasında kalan kısmını açması haramdır” yazıyor. “Kadınlar mahremi olmayan erkeklerin yanında örtünmelidir” yazıyor. Kitabın “cenaze işlemleri” bölümünde temsili ölü resmi var.

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2007’de Vehbi Koç ödülünü kazanan ve bu ödülün parasıyla Carolina’da “Türk Evi” açan Profesör Aziz Sancar’ın Nobel ödülünü aldığı gün… Harvardlı Bilal’in “cızbız köfte evi” açtığı ortaya çıktı.

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Profesör Aziz Sancar’ın Nobel ödülünü aldığı gün… Türkiye’de Selahaddin Eyyübi ödülleri dağıtıldı. Aslında biz cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat ödülleri dağıtılıyor zannediyorduk ama… Ödülü alanlardan biri “çağımızın Selahaddin Eyyübisi’ne en kalbi muhabbetlerimi takdim ederim” dedi. Böylece, asrın liderimizin aynı zamanda Selahaddin Eyyübi olduğunu öğrenmiş olduk.

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Profesör Aziz Sancar’ın Nobel ödülünü aldığı gün… Şehircilik eski bakanımız İdris Güllüce, Kütahya Uluköy yaylasında törenle minare açılışı yaptı. Meğer camiyi geçen sene törenle açmışlar, yeterli bağış toplanamadığı için minareyi yapmamışlar iyi mi… Bu sene parayı denkleştirince, minareyi dikmişler, bu sayede bi tören de minare açılışı için yapmışlar. Kütahya valisi, bakana plaket takdim edilen törende konuştu, “dinimiz gereği hayırda yarışıyoruz” dedi.

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İstanbul Üniversitesi mezunu Profesör Aziz Sancar’ın Nobel ödülünü aldığı gün… İstanbul Üniversitesi’nde polis tarafından öğrencilerin üstünde yakalananlar sergilendi. 78 odun sopası, 12 demir sopa, 2 plastik sopa, biber gazı, muşta, patlayınca etrafa saçılan cam kırıklarıyla yaralasın diye 87 dolu soda şişesi.

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Yakasına “Atatürk rozeti” takan Profesör Aziz Sancar’ın “Nobel ödülümü Atatürk’e ithaf ediyorum” dediği gün… Atatürk’ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2016 takvimi bastırdı, padişahların, Abdülmecid’in filan fotoğrafı var, bi tek Atatürk’ün fotoğrafı yok.

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Hal böyleyken…

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Varlığıyla onur duyduğumuz Profesör Aziz Sancar, 19 Mayıs’ta Türkiye’ye geleceğini, Nobel ödülünü Anıtkabir’e bırakacağını söyledi. “Bu ödül Ata’mız sayesinde alınmıştır” dedi.

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E bu şartlarda, Türkiye’ye geldiğinde tutuklanmadan geri gönderebilirsek… Asıl o zaman Nobel almış kadar sevineceğiz gari!