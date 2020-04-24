Yılmaz Özdil: Asrın liderimizin en büyük talihsizliği, Mustafa Kemal Atatürk dönemine denk gelmemiş olması

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını bugünkü köşesine taşıdı. Özdil, "Asrın liderimizin en büyük talihsizliği, Mustafa Kemal Atatürk dönemine denk gelmemiş olması" düşüncesini dile getirdi.

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Özdil, "23 Nisan 2020… Egemenliği saraydan alıp halka veren gazi meclis, yüzüncü yaşını kutladı, asrın liderimiz Koronavirüs salgını nedeniyle, sağlık gerekçesiyle, TBMM'deki özel oturuma katılmadı. Asrın liderimizin en büyük talihsizliği, Mustafa Kemal Atatürk dönemine denk gelmemiş olması. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en mucizevi doktoruydu, bütün dünyanın “hasta adam” dediği devleti tedavi edip, ayağa kaldırmıştı. Eminim, asrın liderimizin millî bayramlara katılmasını engelleyen bütün sağlık sorunlarını da çözerdi!" ifadesini kullandı.

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