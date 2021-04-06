Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz tam da bakanların adını belirlerken, darbe icat edilmesi tesadüf mü?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bildiri yayımlayan “emekli amirallerin telefonlarının mutlaka dinlendiğini” belirterek, “Sayın devletimiz böyle bir açıklama yapılacağını bir haftadır mutlaka biliyordu” dedi. Erdoğan’ın kış ayında Marmaris’e gittiğini ve bildirinin de bu sırada medyaya verildiğine dikkati çeken Özdil, “Acaba, medyaya servis edilmesi, tam Marmaris'e denk getirmek üzere, sihirli bir el tarafından, zaman ve mekan olarak manipüle mi edildi?” diye sordu.

Bildirinin yayımlandığı gün yeni Şafak gazetesinin manşetindeki Hayrettin Karaman’ın yazısındaki “Yöneticinin başarıdaki rolü elbette önde gelir ama, eli ayağı olan görevliler onun hem başarısına katkı sağlar, hatalarını engeller, hem de bunun tersini yapabilirler” sözlerine dikkati çeken Özdil, “Tam da hükümette değişiklik yapılacağı konuşulurken, bazı bakanların görevden alınacağı iddia edilirken, ne enteresan bir yorum, ne enteresan bir manşet değil mi? Acaba diye düşünüyor insan… Darbe palavrasıyla bu manşetin aynı güne denk gelmesi de tesadüf mü?” sorularını gündeme getirdi.

Özdil son olarak “Acaba… Asrın liderimiz kimlere güvenebileceğini tartarken, tam da bakanların adını belirlerken, hangisinden vazgeçeyim, hangisi kalsın, hangisi beni daha iyi korur diye düşünürken, darbe icat edilmesi tesadüf mü?” diye sordu.

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