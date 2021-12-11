Yılmaz Özdil: Asgari ücrete zam yaparken, hâlâ utanmadan en alt teklifte bulunmak, asgariden düşük vicdandır, insan ahlakının en aşağı halidir

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, vatandaşın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıya dikkati çektiği bugünkü yazısında, asgari ücrete işveren tarafından Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon rakamı baz alınarak yapılmak istenen zammı eleştirdi.

“Sizi bilmem, ben asgari ücretle çalıştım, ne anlama geldiğini dibine kadar bilirim. Her ay anca 23 gün ucu ucuna gelip, her ayın aynı 23'üncü günü sobamızın biten gazını artık alamadığımız gerçeğidir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre ‘en az’ demektir. ‘En alt’ demektir asgari. ‘En düşük’ demektir” diyen Özdil şöyle dedi:

“’En aşağı’ demektir. En az'a zam yaparken, hâlâ utanmadan en alt teklifte bulunmak, asgariden düşük vicdandır, insan ahlakının en aşağı halidir.”

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