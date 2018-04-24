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Yılmaz Özdil: Aptallar için uzun uzun yazmak isterdim ama…

"Kötüler çılgına döndü"

24 Nisan 2018 12:37

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, insanları kategorilere ayıranları "aptal" olarak nitelendirdi. Özdil, 15 CHP milletvekilinin İyi Parti'ye geçisini değerlendirdiği yazısında, "Aptallar için uzuuun uzun yazmak isterdim ama… CHP'li 15 iyi insan İyi Parti'ye geçti. Kötüler çılgına döndü" ifadesini kullandı.

Özdil aptallarla ilgili olarak Albert Einstein'dan alıntı yaparak “Aptallara göre insanlar; ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil gibi kategorilere ayrılırlar. Halbuki bu kadar karmaşık değildir. İnsanlar sadece ikiye ayrılırlar: İyi insanlar ve kötü insanlar" diye yazdı.

Özdil şöyle devam etti:

"Aptallar için uzuuun uzun yazmak isterdim ama…

CHP'li 15 iyi insan İyi Parti'ye geçti.Kötüler çılgına döndü.

Hepsi bu."

 

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