Yılmaz Özdil: AKP'li ailelerde büyümüş gençlerimiz bile artık AKP'ye oy vermiyor, insanlık dışı kavramlara teslim olmak istemiyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, AKP Gençlik Kolları'nın hazırladığı "Sen kimsin?" videosuna ilişkin olarak, "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler yerine, yaşadığı toplumdan nefret eden, 'öc almak' isteyen 'kindar' gençler olmalarını istiyorlar!" görüşünü savundu.

Özdil, "Necip Fazıl'ın istediği gençlik, 'kindar, demokrasiye inanmayan, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir kavramını reddeden, devlet yönetiminde şeriat isteyen, Cumhuriyet'i dinsizlik, devrimcileri ayyaş, devrimleri kahpe rüzgar olarak nitelendiren, Türkçe'yi aşağılayan, kendisi gibi düşünmeyen işdünyasını tehdit eden, laik eğitimi zehirli gören, yandaş olmayan medyaya fuhuşçu damgası yapıştıran… Ve tüm bunları ‘dava' olarak görüp, ‘bu davanın taşını gediğine koyana kadar mücadele edecek bir gençlik'ti.' AKP'nin 'sen kimsin' klibi, işte bu." düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Hazreti Ali, Fatih Sultan Mehmet, Şeyh Şamil, Kara Fatma, Aziz Sancar, Naim Süleymanoğlu, Aybüke öğretmen gibi örnek insanları vitrin olarak kullanıp, alttan alta bu örtülü mesajı veriyorlar. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler yerine, yaşadığı toplumdan nefret eden, 'öc almak' isteyen 'kindar' gençler olmalarını istiyorlar! Halbuki zaten… AKP'li ailelerde büyümüş gençlerimizin bile artık AKP'ye oy vermeme sebebi, tam olarak bu. Gençlerimiz kin, nefret gibi insanlık dışı kavramlara teslim olmak istemiyor, bu ilkel duyguları yüreklerinde barındırmak istemiyor. Gençlerimiz, uygar dünyadaki tüm yaşıtları gibi, gençliklerini yaşayarak mutlu olmak, geleceğe umutla bakmak istiyor, hepsi bu." ifadesini kullandı.

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