Yılmaz Özdil: 20 yıldır bir araya gelip bu yağmayı durduramadıysak, kimse kusura bakmasın, hepimize müstahak

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, iktidarı eleştirdiği bugünkü yazısında, “20 yıldır bir araya gelip bu yağmayı durduramadıysak, 20 yıldır güçbirliği yapmayı başaramadıysak, 20 yıldır sadece söyleniyorsak, kimse kusura bakmasın, hepimize müstahak” dedi.

“’Güzel kardeşim, bu yaptıkları köprülere tünellere dolar bazında geçiş garantisi veriyorlar, hiç kullanmadığın halde en az 25 yıl bu parayı ödeyeceksin’ diyene, Allah belanı versin diyorlar. ‘Bu köprüleri tünelleri milletin cebinden tek kuruş çıkmadan yaptık’ diyene, Allah razı olsun diyorlar. Bana sorarsanız muhalefet bu işi engellemesin, bırakın söke söke alsınlar” diye yazan Özdil, “Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ‘kanal İstanbul ihalesine girenlerin paralarını ödemeyeceğiz’ diyor, küfrediyorlar. Asrın liderimiz ‘rabbime hamdediyorum, uluslararası tahkim yoluyla sizden bu paraları söke söke alırlar’ diyor, eyoooo diye seviniyorlar. CHP ve İyi Parti lütfen karışmasın, ahalinin donunu bile söke söke almazlarsa hatırım kalır” ifadelerini kullandı.

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