Yılmaz Özdil: 15 Temmuz şehitleri şehit de, terör şehitleri hâlâ kelle mi?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, PKK ve IŞİD’le yaşanan çatışmalarda şehit olan askerlerin haber yapılmadığını savundu. “15 Temmuz şehitleri habire manşetlerdeyken, terör şehitlerimiz neden tek sütun bile haber yapılmıyor? Onlar şehit değil mi?” ifadesini kullanan Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şehitlere ‘kelle’ dediği iddiasına da vurgu yaptı. Özdil, “15 Temmuz şehitleri şehit… Terör şehitleri hâlâ kelle mi?” diyerek yazısını sonlandırdı.

Erdoğan, 2000 yılında Avustralya SBS Radyosu'na verdiği demeçte Abdullah Öcalan’a ’sayın’, şehit askerlere hitaben ise ’kelle’ dediği iddiasıyla açılan davada, 2008 yılında 3 kuruş tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

Yılmaz Özdil’in bugün (28 Eylül 2016) yayımlanan “Terör şehitleri kimin şehidi?” başlıklı yazısı şöyle:

Mardin, Şırnak, 10 şehit.

Diyarbakır, 2 şehit.

Van, 8 şehit.

Hakkari, 7 şehit.

Cerablus, 5 şehit.

Hergün.

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15 Temmuz şehitleri habire manşetlerdeyken, terör şehitlerimiz

neden tek sütun bile haber yapılmıyor? Onlar şehit değil mi?

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15 Temmuz şehitleri hepimizin şehidi… Terör şehitleri kimin şehidi?

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Boğaziçi köprüsüne 15 Temmuz şehitleri köprüsü adı verildi. İstanbul otogarı, 15 Temmuz şehitleri demokrasi otogarı oldu. Ankara Kızılay meydanı, 15 Temmuz şehitleri milli irade meydanı

olarak değiştirildi. İzmir'deki Konak tünellerinin adını 15 Temmuz şehitleri tüneli yapmaya çalışıyorlar. Antalya'ya Mersin'e Bursa'ya 15 Temmuz şehitleri ormanı açıldı. Milli parklar bünyesinde, 15 Temmuz şehitleri kınalı keklik yerleştirme sahası bile açıldı. İyi de… Boğazdan vazgeçtik, bi derenin üstünde terör şehitleri köprüsü olmayacak mı?

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15 Temmuz şehitleri demokrasiyi kurtardı. Terör şehitlerimiz monarşiyi mi kurtarmaya çalışıyor?

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15 Temmuz şehitleri memleketimiz için can verdi. Terör şehitlerimiz Nikaragua için mi ölüyor?

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15 Temmuz şehitleri bayrak ve ezan için şehit oldu. Terör şehitlerimizin başkomutanı papa mı?

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15 Temmuz şehitleri milli birliği sağladı. Terör şehitleri vatan bölünsün diye mi uğraşıyor?

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15 Temmuz şehitleri tankın karşısına dikildi. Terör şehitlerimiz elinde karanfille dolaşan terörişkoların karşısına mı dikiliyor?

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Okullar açıldı, bir hafta boyunca 15 Temmuz şehitlerini anmak için etkinlikler düzenlendi, çocuklara 15 Temmuz şehitlerini anlatan broşürler dağıtıldı,

15 Temmuz şehitleri sinevizyon gösterileri düzenlendi, 15 Temmuz şehitleri kompozisyon yarışması, 15 Temmuz şehitleri şiir yarışması tertiplendi, imam hatip öğrencilerine

15 Temmuz şehitleri için toplu halde hatim duası okutuldu. Çok güzel ama… Terör şehitlerimiz hangi milletin çocukları için şehit oldu?

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Akp genel merkezinin dördüncü katına 15 Temmuz şehitleri köşesi açıldı, 15 Temmuz şehitlerine ait özel eşyalar sergileniyor. Terör şehitlerimizin hatırası için Yunan Pasok Partisi mi köşe açacak?

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15 Temmuz şehitleri için hükümet eliyle maddi yardım kampanyası düzenleniyor, banka hesap numaralarına para yatırılması isteniyor. 15 Temmuz şehitlerimiz yoksul da, terör şehitlerimiz holding sahibi mi? Terör şehitlerimizin ailelerinin dayanışmaya ihtiyacı yok mu?

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(15 Temmuz gazileri gazi de, terör gazileri niyazi mi?)

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(Resmen “gazi” olabilmen için, 3713 sayılı terörle mücadele kanununun 21'inci maddesindeki esaslara sahip olman lazım. Nedir bu esaslar? Yüzde 40 engelliysen gazi'sin. Yüzde 39 engelliysen, gazi sayılmıyorsun. Mesela, mermiyi yedin, vuruldun ama sakat kalmadın, gazi unvanı alamıyorsun, gazi maaşı alamıyorsun. İlla yüzde 40 engelli olman lazım. Vücudundaki mermi çıkarılamadığı için, mermiyle yaşayıp, yüzde 40 engelli olmadığı için gazi sayılmayan var.)

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(Buna mukabil… OHAL vesilesiyle kanun hükmünde kararname çıkardılar, 15 Temmuz gazilerini bu kapsamın dışında tuttular. Ne demek bu? 15 Temmuz gazisiysen, engelli mengelli olmana gerek yok, direkt gazi maaşı alıyorsun! Üstelik, yüzde 90 engelli terör gazisinden daha fazla maaş alıyorsun! Bitmedi… 15 Temmuz gazileri, yüzde 90 engelli terör gazisinin, yani, iki kolu, bir bacağı ve bir gözü olmayan gazi'nin beş katı da tazminat alıyor!)

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(Ayrıca… Badem bıyıklı siyasetçilerimiz, sağlık bakanlığına devredilen GATA'ya geliyor, rehabilitasyon merkezindeki 15 Temmuz gazilerini ziyaret ediyor, sarılıyor, öpüşüyor, yan odada yatan terör gazilerine şöyle kapıdan kafayı uzatıp, geçmiş olsun bile demiyor.

E insan merak ediyor… Terör gazileri vebalı mı? Maazallah, bulaşmasın diye mi ziyaret edilmiyor?)

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15 Temmuz şehitlerinin ailelerine hükümetimiz tarafından birer ev tahsis edildi, hayırsever bağışçıların desteğiyle birer ev daha verildi, helali hoş olsun, az bile, ama… Terör şehitlerimize neden ev verilmiyor? Terör şehitlerimizin ailelerine başlarını sokacak bir ev vermek, Japon hükümetinin görevi midir? Yalaka işadamlarımıza göre, terör şehitlerimize sahip çıkmak hayırişi sayılmıyor mu?

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15 Temmuz şehitleri canımızdan parça… Terör şehitleri üvey mi?

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15 Temmuz şehitleri senin de… Terör şehitleri elalemin mi?

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15 Temmuz şehitleri şehit… Terör şehitleri hâlâ kelle mi?