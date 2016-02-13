Yılmaz Özdil: 100 bin Suriyeli daha gelirse Erdoğan "Hepsini siktiredicez" diyebilir!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 2011 yılından itibaren Türkiye’ye göç etmeye başlayan mültecilere, iktidarın yaklaşımının aradan geçen yıllar içinde nasıl değiştiğini irdeledi. 2011’de dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın “Kim ne derse desin mültecilere sonuna kadar sahip çıkacağız” söyleminde olduğunu belirten Özdil, BM'nin 'sınırı açın' çağrısı üzerine Cumhurbaşkanı'nın “Bizim alnımızda enayi yazmıyor. Mültecileri otobüslere doldurur göndeririz" sözlerini hatırlattı. “Anadolu büyüklüğündeki vicdan’dan ufak ufak enayi miyiz’e geldik” yorumunu yapan Özdil, şu görüşü dile getirdi:

"100 bin Suriyeli daha gelirse, korkarım ki şöyle diyebilir; “Hepsini siktiredicez”

Yılmaz Özdil’in Sözcü’de “Bizim alnımızda enayi mi yazıyor?” başlığıyla yayımlanan (13 Şubat 2016) yazısı şöyle:

2011, Suriyeliler gelmeye başladı… Asrın liderimiz, “kardeşlerimizi bağrımıza basacağız” dedi, Tevbe Suresi’nin “üzülme Allah bizimledir” mealindeki “la tahzen innallahe meana” ayetini okudu.

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2012 başı, Suriyeliler 100 bin sınırını aştı, harcanan para şimdilik 300 milyon dolar… Asrın liderimiz mecliste konuştu, “bize sığınan kardeşlerimize kapılarımızı kapatıp, Suriye’de ölün mü diyeceğiz, milletimizin yüzüne nasıl bakarız, kardeşlerimize kucak açmamızın şanı şerefi, torunlarımıza miras olarak kalacaktır” dedi.

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2012 ortaları, 350 bin Suriyeli içerde, harcanan para 1 milyar dolar civarında… Asrın liderimiz “kardeşlerimiz elbette gelecek, imanımız bize bunu gerektiriyor, inancımızın gereğini yapmaya mecburuz, ne diyor Akif, imandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek, sinede yüktür, biz işte buyuz” dedi.

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2012 sonu, Suriyeli sayısı 500 bin oldu, harcanan para 1.5 milyar doları buldu… Asrın liderimiz “ne diyorlar, Suriyeli kardeşlerimizi geri göndermekten, kapı dışarı etmekten söz ediyorlar, zalim bunlar zalim, biz burada olduğumuz sürece kimse gönderemez” dedi.

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2013 başı, 750 bin Suriyeli geldi, harcanan para 2 milyar dolara ulaştı… Asrın liderimiz tarih dersi verdi, “15’inci yüzyılda Endülüs’ten kovulan musevilere kucak açıldı, Batılının yapmadığını biz yaptık, bizim ecdadımız kapısını açmış, sofrasındaki ekmeği paylaşmış, 1849’da Osmanlı’ya sığınan bin kadar mülteci geri istendiğinde, Osmanlı elçisi Rus çarına ‘iade etmeyiz, sultanımızın şerefi söz konusudur’ demiştir, biz işte böyle ecdadın torunlarıyız” dedi.

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2013 ortaları, Suriyeli sayısı 1 milyona dayandı, harcanan para 2.5 milyar dolara yaklaştı… Asrın liderimiz “alan el durumundaki Türkiye’yi, hamdolsun, veren el konumuna yükselttik, bizim petrol kuyularımız yok ama, Anadolu büyüklüğünde vicdanımız var” dedi.

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2013 sonu, 1 milyon 200 bin Suriyeli girdi, harcanan para 3 milyar dolar oldu… Asrın liderimiz “dünya küre olarak var ama, merhamet olarak yok, bizler merhamet medeniyetinin mensuplarıyız, komşusu açken tok yatmayan, yetim başı okşayan, fukaranın derdiyle hemhal olmayı ibadet gören bir medeniyetin mensuplarıyız” dedi.

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2014 başı, Suriyeli sayısı 1 milyon 500 bin oldu, harcanan para 4 milyar dolara yaklaştı… Asrın liderimiz “kapılarımızı açtık diye ülkeye ihanet ettiğimizi söylüyorlar, kalbinden şefkat duyguları alınmış insan, ceset gibidir, biz asla öyle olmayacağız, ne pahasına olursa olsun bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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2014 ortaları, 1 milyon 800 bin Suriyeli içerde, harcanan para 4.5 milyar doları buldu… Asrın liderimiz, Suriyeli küçük kızın vasiyet mektubunu sesi titreyerek okudu, “ey ölüm meleği, acele et ki, cennette yemek yiyeyim diyor, bu feryada, eğer nasır bağlamamışsa hangi vicdan dayanır, bir yavru bunu söyleyebilecek şuura, idrake sahip, bunlara gözümüzü mü kapatalım” dedi, gözleri doldu.

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2014 sonu, Suriyeli sayısı 2 milyona yaklaştı, harcanan para 5 milyar dolara ulaştı… Asrın liderimiz “at denize, balık bilmezse Halik bilir dedik, siz bakmayın kardeşlerimizi misafir etmemize ‘ihanet’ diyenlere, onlar ensar ne demektir, muhacir ne demektir, bilmezler, kimsesizlerin kimi olmak bizim için şereftir” dedi.

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2015 başı, 2 milyon 200 bin Suriyeli girdi, harcanan para 6 milyar doları geçti… Asrın liderimiz yavaş yavaş sinyal vermeye başladı, “kardeşlerimize kucak açtık ama, bu kalıcı bir durum değil, yakında şehirlerine, köylerine, evlerine geri dönecekler elbette” dedi.

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2015 ortaları, 2 milyon 500 bin Suriyelimiz oldu, harcanan para 7.5 milyar doları aştı… Asrın liderimiz ince ince viraj aldı, “artık kardeşlerimizin kendi ülkelerine dönme beklentisi içindeyiz” dedi.

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2015 sonu, Suriyeli sayısı 2 milyon 750 bin oldu, harcanan para 9 milyar dolara yaklaştı… Asrın liderimiz, El Cezire televizyonuna konuştu, sinirlenmişti, kardeşlerimize ilk defa “bunlar” dedi, “bunların güvenliğini sağlama alalım, kendi topraklarında iskan edelim, bunları daha nereye kadar besleyeceğiz” dedi.

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2016 başı, harcanan para 10 milyar doları aştı, 3 milyondan fazla Suriyeli içerde, Halep’ten 300 bin daha geliyor… Asrın liderimiz yumruğunu kürsüye vura vura konuştu, “bizim alnımızda enayi yazmıyor, kusura bakmayın, ayıptır ayıp, otobüsler uçaklar boşuna durmuyor herhalde, bindirir göndeririz, hadi güle güle deriz” dedi.

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Anadolu büyüklüğündeki vicdan’dan, ufak ufak, enayi miyiz’e geldik.

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100 bin Suriyeli daha gelirse, korkarım ki şöyle diyebilir…

Hepsini siktiredicez!