Erdoğan’dan “Sınırı açın” diyen BM’ye: Bizim alnımızda enayi yazmıyor, iki yüzlüsünüz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in (BM), sınırına gelen sığınmacılar için Türkiye'ye yaptığı “Kapıları açın” çağrısına bugün de ağır eleştirilerle cevap verdi. BM'ye "Bizim alnımızda enayi yazmıyor" diyen Erdoğan, "İki yüzlüsünüz" eleştirisinde bulundu.

Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, BM'nin Halep'ten gelen ve Kilis sınırında bekleyen sığınmacılar için önceki gün yaptığı "Sınırları açın" çağrısına yeniden tepki gösterdi. "Türkiye elinden geleni yaparken BM, sen ne yapıyordun" diye soran Erdoğan'ın BM'ye ilişkin açıklamları şöyle:

"Son haftalarda Esad ve destekçileri sivillere yönelik saldırılarını artırdı. İnsanların sığındıkları alanlar ve yardım gönüllüleri Rusya ve Esad bombardımanına hedef oluyor. Biz en kötü senaryoyu hesaplayarak önlemlerimizi alıyoruz. BM, sen ne işe yarıyorsun. Türkiye elinden geleni yaparken BM, sen ne yapıyordun. Dünya'daki diğer ülkelerin kabul ettiği mülteci sayısı ne kadar. Bizim anlımızda enayi yazmıyor. Bir yere kadar sabrederiz sonra gereğini yaparız. Türkiye 5 yıldır sayıları 3 milyona yaklaşan mültecilere zaten sahip çıkıyor. Güvenli bölgeyi her görüşmemizde söyledim. Kurulacak bölge adeta bir barış şehiri olsun. 3 milyar avro verelim dediler ve bu parayı projelere bağladılar. Hani nerede 3 milyar avro. Her şey ortada, yapılanlar ortada. Avrupa samimi değil. Müttefikimiz ABD, PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini söyledi. Kendi ulusal elemanına Kobani'de plaket veriyorlar. Bütün bu gerçekler ortadayken Türkiye'ye uluslararası yükümlülüklerini hatırlatmak iki yüzlülüktür. BM, bize çağrıda bulunmak yerine tüm kurumlarıyla mülteci konusunda daha fazla mücadele etmeli."