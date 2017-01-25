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Yılmaz Odabaşı’na 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Odabaşı’na 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

25 Ocak 2017 21:56

Şair ve yazar Yılmaz Odabaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hürriyet'in haberine göre, kararı değerlendiren Yılmaz Odabaşı, "Bu karar Türkiye’de yazarlara, gazetecilere yönelik sindirme politikasın bir parçasıdır. Fakat, geçmişte olduğu gibi bir yazı adamı olarak düşünce ve ifade özgürlüğünün meşru olduğuna inanıyorum. Bu karar bizi düşündüklerimizden ve yazacaklarımızdan alıkoyamaz" dedi.

Yılmaz Odabaşı hakkında, 3 Eylül 2015 tarihinde Meydan Gazetesi’nde yayınlanan 'Zamanın vicdanında iki mahkum' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’ndeki 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Daha önce ifade veren Odabaşı’nın katılmadığı ikinci duruşmada mahkeme, kararını açıkladı. Önce 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Odabaşı’nın tutum ve davranışları göz önüne alınarak cezası 1 yıl 8 ay indirilerek, ertelendi.

Odabaşı 2 yıl içinde suç işlemezse cezası silinecek.

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